正生書院7.7停運　校長創辦人潛逃　正生會：無法續支付員工薪金

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，據了解，學校昨晚（6日）決定於7月7日停運。基督教正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，4名董事涉串謀詐騙被捕，另有3名已離港董事被通緝，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。



正生會董事會行政總裁李國基表示，在過去的五個月裡面臨重大挑戰，未能重新開通帳戶，限制了資金和資源，無法繼續支付每位員工的薪金，因此董事會決定7月7日起暫停學校運作，所有教師同日起停止工作及當更，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。



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正生書院校長及正生會創辦人潛逃外國

警方今年1月18日指控基督教正生會的董事，挪用為正生書院籌得的4,500多萬元捐款，拘捕四人，通緝三人，包括正生書院校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，令正生會與旗下正生書院運作成迷。保安局與正生書院及中心代表即日會面，書院和中心保持運作，學生學習及生活如常，當局會確保正生書院可繼續提供服務，一切工作會以學生的福祉為依歸。

保安局年初曾撥100萬供學校應急

保安局禁毒處3月時表示，正生書院一直倚賴正生會撥款運作，在逃的林希聖在政府及正生書院多次要求下，仍沒有調撥正生會銀行帳戶內的資金至正生書院，使書院沒有足夠資金照顧師生日常需要。為免師生，包括7名即將要應付公開考試的學生無辜受影響，政府主動從禁毒基金撥出超過100萬元的應急援助金，讓正生書院渡過難關。

涉案7人名單曝光。

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼



正生會行政總裁：警方凍結了我們的銀行帳戶

正生會董事會行政總裁李國基向正生書院員工發出停辦通知，指出在過去的五個月裡，面臨了重大挑戰，「首先是警方凍結了我們的銀行帳戶。儘管我們盡了最大的努力，但仍未能重新開通這些帳戶，大大限制了我們的資金和資源，無法繼續支付每位員工的薪金」，因此在這種情況下要求員工繼續留任是不切實際的，欠員工的薪金會累積到難以處理的程度。

李國基表示，董事會故此故定暫停學校運作，自7月7日起生效，所有男女教師將在當日起停止工作及當更，所以學校停辦及沒有足夠男同工當更，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。