正生書院7.7停辦　政府：未收到正式通知　點名責在林希聖陳兆焯

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，教職員今日（7日）收到正生會通知，學校於7月7日暫停運作。政府深夜表示，至今相關部門仍未有收到正生書院的正式通知。當局稱禁毒基金在今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急；點名指如正生書院停運，責任全在被通緝並逃離香港的正生會前董事包括創辦人林希聖和正生校長陳兆焯，以及與他們關係密切的正生會。



政府強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件，「他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。」



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批評被通緝人士執迷不悟 阻礙調撥銀行資金予正生書院

政府表示，正生會至今仍未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任，禁毒基金在今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，幫助即將要應付公開考試的學生完成學業，以免因個別被通緝人士的行為而影響學校運作,「可惜他們仍然執迷不悟，多次以不同藉口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作。」

發言人表示，正生會及正生書院都是私人機構，加上部份學生已畢業，由禁毒基金長期為被通緝人士的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續其不負責任的行徑。

涉案7人名單曝光。

禁毒處、教育局及社署已聯絡正生家長和監護人

政府稱一直將正生書院師生福祉置於首位，禁毒處聯同教育局和社會福利署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人並一直保持聯繫，了解學生的需要，並為他們的未來提供合適方案，包括輔導、升學選項和其他適合個別學生的安排等。禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排，重申政府十分重視戒毒治療和康復服務，服務並不會受正生書院停運影響。

政府再次譴責林希聖、陳兆焯和正生會的醜惡及自私行為，將正生書院師生福祉置之不顧，呼籲他們及早回頭是岸，盡快解決相關問題。

警方1月中公布正生會董事挪用4500多萬捐款 通緝陳兆焯、林希聖

警方今年1月18日指控基督教正生會的董事，挪用為正生書院籌得的4,500多萬元捐款，拘捕四人，通緝三人，包括正生書院校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，令正生會與旗下正生書院運作成迷。保安局與正生書院及中心代表即日會面，書院和中心保持運作，學生學習及生活如常，當局會確保正生書院可繼續提供服務，一切工作會以學生的福祉為依歸。

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼

