端午節｜三連假高鐵西九站現人潮 有旅客專程看世界女排賽

端午節星期一(10日 )正日，連同周末假期(8日及9日)，大批市民趁三連假北上遊玩探親，高鐵西九龍站今早(8日)出現人潮，在離港閘口、市民一度要等候十多分鐘才入閘，有港人表示趁端午節北上探親。早上亦有不少旅客入境，部分人表示此程來港非為過節。



大批市民趁端午小長假乘高鐵離港返內地探親遊玩。(歐嘉樂攝)

今早(8)九時，在高鐵西九龍站非常擠湧，抵港列車大部份是短途班次，來自廣州、深圳及福田等地，不少旅客都是一家大小來港，高鐵離港閘口亦見到大批市民等候，市民一度要等候十五分鐘才進入站內。

一名北上港人蕭婆婆表示，今次與兒子一同到佛山探望親戚，為期約三日。被問到不在香港過節的原因，她表示對香港各處已經非常熟悉，對甚麼新景點沒有太大期望，才打算到佛山探望兄弟姊妹。另一位港人霞婆婆表示，此程去廣東探望女兒，沒有打算留港過節。

港人鄭小姐表示自己此程是與姐姐一起到廣州參加動漫展，打算在當地留三日，被問到為何專程到廣州參加動漫展，廣州動漫展有她喜歡的「coser （角色扮演人物）」 ，她預計此程消費1000元至2000元。

有旅客稱訪港非因端午慶祝活動

有從深圳抵港旅客王女士表示，此程來港是到迪士尼樂園遊玩，為期兩日，並已購買套票，並沒有購物或其他消費打算。內地居民劉小姐則打算即日來回，來港是為了觀看世界女排聯賽，預計消費$500至$1000。

來自湖北的旅客曾小姐則稱自己會留港兩天，會到亞博看Perfume演唱會，和到訪香港故宮文化博物館，至於消費則沒有太大預算。她表示不知道香港有龍舟活動。