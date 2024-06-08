港大校委會五度去信張翔　幾乎缺席所有教務會議　百日公幹無詳情

香港大學風波持續，涉及校長張翔與校委會矛盾再有新消息，《香港01》獲悉，港大校委會在今年3月及4月，五度向張翔發信要求他就不同事宜出作交代或書面解釋。其中一封信，要求張翔解釋多次缺席會上有事宜須由他作決策的校務會議，自2018年就職以來，18次教務會議中，張翔僅在2018年出席了一次。

另一封信要求張翔交代部份公幹詳情，當中指張翔其中16次公幹日數佔146.5日，部份連公幹地點亦沒有交代。其餘兩封信，分別要求張翔交代港大深圳分校進展、校長辦公室架構多達約60人原因，餘下一封涉及張翔向校委會推薦聘用一名行政副校長時，未有交代其薪酬水平無法通過批准，信中更嚴詞指張違反治權（breach of governance）。《香港01》正向港大及校長辦公室查詢事件。



▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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校委會指張翔就職至今僅出席一次教務會議

《香港01》獲悉，港大校委會自3月5日至4月2日，五次向張翔發信。

3月5日的一封，校委會指張翔自2018年就職以來，在18次教務會議中，僅在2018年出席了一次，在2018年至2023年間，共有19次校園發展及規劃委員會會議，張翔未有出席其中的17次，至於24次財務委員會會議，張翔亦只出席了三分一。

據悉，上述會議中的教務會議，對大學營運重要，當中有不少事宜校長須知悉及作出決定。以往校長出席率有約80%。

上任後199日公幹 146.5日無詳情

另一封於至4月2日信件，校委會指張翔由2020年12月至今年3月期間，總共出差20次，日數達199日，但未能就其中16次公幹提供詳情，而這16次公幹日數佔146.5日。

另外4次出差共52.5日亦僅有地方和出席活動的簡單描述，並無每日詳細行程。信中要求每次公幹與其聯繫和互動的相關機構和人員，供校委會評估。

知情人士稱，當中部份公幹行程，張翔連前赴何地亦未有披露。

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隱瞞欲聘行政副校長薪金未獲批准 仍向校委會推薦

至於3月20日的一封信，嚴詞指張違反治權（breach of governance）和「不可接受」（acceptable），指張翔推薦的一名港大行政副校長候選人，未能獲大學人力資源委員會批准其建議薪金，但張翔未有向校委會披露，因而要求張翔解釋。

另兩信涉校長室架構及深圳校園進度

另外兩封信，分別要求張翔交代，其當日獲提早續約成就之一的港大深圳校園進度，以及校長辦公室從校長、副校到高級管理層等教職員多達約60人的原因。

港大多個網頁校長、副校長名單消失

港大風波持續，當中副校長任命風波仍未見平息突破點，近日，港大「大學主管人員」網頁（包括校長、副校長等校方高層名單）連結失效，點擊連結後將重新導向主網頁 。還有同樣包含新任副校長名單的校董會及教委會成員名單網頁連結則從「管治架構」網頁中移除，原本名單網址同樣重新導向校方主網頁 。

此外，校長辦公室網頁中，以往列出校長及副校長資料的「領導團隊」連結按鈕亦失效。據校方傳媒通訊錄顯示，校長辦公室的通訊錄最近一次更新為本周二（4日），已移除校長及副校長聯絡資料，只有辦公室的電郵地址 。