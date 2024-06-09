控煙｜將禁自用電子煙　盧寵茂：呢啲唔係戒煙入門　係食煙仔入門

為了市民健康及進一步降低吸煙率，政府上星期提出短中長期的控煙措施，短期揓包括禁止自用另類吸煙產品、禁止加味煙。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）出席電台節目表示，加味煙為糖衣毒藥，不但吸引年輕人及女性吸煙，令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣，「呢個唔係戒煙入門，係食煙仔入門。」因此建議將管有加味煙亦列為違法。



▼6月6日 政府公布10項控煙短期措施▼



+ 16

香港在2023年的吸煙率是9.1%，上周四（6日）公布10項控煙短期措施。盧寵茂今日在電台表示，吸煙禍害和代價很大，每年為全球帶來1.8萬億元經濟損失，亦令本港每年損失約80億元。今屆政府進行了不同的立法及教育工作以降低吸煙率，他指，連續兩個年度調高煙稅為「歷史上從未試過」，目的是發出強烈訊息政府有決心控煙，期望於2025年把吸煙率降至7.8%的目標。

已禁進口、推廣、製造、售賣另類吸煙產品及加味煙兩年

針對把全面禁止電子煙等另類吸煙產品及加味煙，他表示，加味煙為糖衣毒藥，不但吸引年輕人及女性吸煙，更令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣，「呢個唔係戒煙入門，係食煙仔入門。」他指，兩年前已禁止進口、推廣、製造、售賣另類吸煙產品及加味煙，相信零售商現時已經清掉貨尾，認為是時候一併禁止在本地吸食另類煙。

醫務衞生局局長盧寵茂出席電台表示，加味煙為糖衣毒藥，不但吸引年輕人及女性吸煙，更令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣。(資料圖片/黃浩謙攝)

禁止「火車頭」為中期控煙策略方向之一

最多市民希望禁止邊行邊吸煙的「火車頭」未被納入短期措施，盧寵茂表示，「火車頭」相對動態、較難定義，可能有人爭議行幾步又停低，或者原地踏步是否算是移動中，因此禁止「火車頭」為中期控煙策略方向之一。他表示，在短期控煙策略提出禁止排隊時吸煙是因為較容易定義。

外界擔心措施會影響旅客或商務客來港，盧寵茂認為不成立，指不吸煙的人應佔大多數，若旅客到港後看見周圍的人都吸煙、餐廳及戶外地方都有人吸煙，整個地上都是煙頭，反而會令非吸煙者卻步。他舉例，新加坡控煙更嚴格，如著名商業區烏節路（Orchard Road）地區內的公共區域定為禁煙區，都無損旅遊業。