外傭墮網上詐騙誤借貴利　僱主遭淋紅油偽造不雅照威迫還債

有政黨今日（9日）表示，近期接獲大批外傭僱主求助，指家中外傭墮入新型詐騙陷阱，有境外財務公司以填問卷送手機或現金券等「詢諮」方式，誘騙外傭在網上填寫僱主個人資料等，及後在未經同意下將金額存入外傭戶口，利息高達140%，外傭無法還債便向僱主追債。



有關注外傭事務的團體，接獲逾20宗僱主及職業介紹所轉介的個案，半數來自同一網貸公司，6月以來更日均出現幾宗求助，即使僱主報警仍無阻受淋紅油滋擾，甚至以AI偽造不雅照片，威嚇還款。



有僱主表示，借貸手續太容易，有外傭不只向一個財務公司借錢，欠債屢屢，累計欠款逾10萬元。政黨建議，設立外傭借貸金額上限，以及盡快規管境外網上放貸。



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民建聯立法會議員梁熙表示，大批外傭僱主指有外傭墮入新型詐騙陷阱，網貸公司以送手機、首飾及現金券作招徠，誘騙外傭上網填寫「網貸諮詢表格」，提供僱主個人資料及戶口等資料，及後就在未經同意下款額存入外傭提供的戶口，外傭在不知情下借取超高利息貸款。

國際政商勞資事務和諧關愛會外傭代表指，有個案被聲稱網上外傭財務公司追債，遭人上門淋紅油、拍門、傳訊息滋擾等，令事主因而抑鬱；亦有個案因外傭將僱主全家福照片傳給財務公司，令僱主受威脅，如利用小朋友照片、用AI將僱主及外傭編輯在不雅照片等，影響夫妻感情；亦有個案遭受上門恐嚇，報警後財務公司仍表示「報警都冇用」，會追債至還錢為止。

國際家庭服務業持續發展聯會暨國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤表示，至今收到逾20宗僱主及職業介紹所提供的求助轉介，當中10多宗為同一由X開頭的網貸公司，個案由4月起每星期幾宗求助，增至６月每日都有幾宗求助，即使報警後亦持續受滋擾，個案是海量湧入。據知，這間X公司涉及據點包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞及泰國等。

她表示，財務公司會在網上不同渠道吸引外傭填寫「諮詢」，並以智能電話、禮劵等作利誘，待外傭填寫相關資料後，就未經同意下即時入數。有中介提到，14日的借貸利息高達140%，即轉帳2,000元至戶口後，連同利息須還款4,800元，外傭以只是諮詢而非借貸而拒絕還款。

她續指，追數公司發現外傭不還款，「就會WhatsApp佢哋（外傭）僱主，當中（傳送）一些相片包括這位外傭，拎住自己身份證影一張相，及有這位僱主的全家福，也包括一些淫褻不雅照片、一些偽造的，恐嚇僱主必須代為還錢」。她指，涉案的傭主皆解除外傭的僱傭合約，有外傭累計欠債10萬元以上。

外傭墮入借貸經過：



1. 網貸廣告以不同的禮品吸引外傭，填寫「網貸諮詢表格」，吸引外傭向其「諮詢」了解。

2. 外傭網上提交表格後，財務公司便聲稱完成批核，並立即將相關款項存人其提供的銀行戶口。

3. 外傭在不知情下借取超高利息貸款，被迫還債，亦令僱主受不同手段的威嚇追債滋擾。



有中介公司引述受害傭主的個案，指外傭只是填寫諮詢，得悉還款利息高時已拒絕借貸，仍有2,000元入到戶口，立即報警仍然不斷收到威嚇，僱主因而與外傭終止僱傭合約；另有個案表示，財務公司對僱主個人資料瞭如指掌，被威脅「唔使旨意走得甩」；亦有個案曾還款予追數人A的戶口，及後追數人B聲稱「唔知你入咩數」，要求再還款。

民建聯東區區議員植潔鈴呼籲受害僱主積極處理，皆因收數公司追數行為，如淋紅油、威嚇、傷人等皆涉及刑事罪行。她希望政府可以堵塞法律漏洞。

梁熙提出三項建議，包括呼籲僱主提醒及教育外傭，在本港出現新型借貸陷阱，不應因貪圖小便宜或所謂調查禮物如智能手機等，而填寫任何「網貸諮詢表格」，以免被要求償還高利息款項。

他呼籲財務及追數公司，此類貸款並不道德及違法，亦令與借款無關的僱主一家被追數公司嚴重滋擾，若情況惡化或不排除令本港進一步收緊追債行為，如借鏡英國等其他國家及地區，除監管財務公司外，進一步設立追數公司發牌制度。

他又指，財務及追數公司應查詢外傭借貸記錄，參考新加坡限制外傭借貸金額，避免外傭過度借貸後衍生追債及連累僱主的情況。

僱主陳先生的外傭亦因向多間借貸公司借錢，涉及金額為10多萬元，雖並非涉及是次新型陷阱，但僱主亦因而遭淋紅油。

他表示，菲律賓籍外傭在其家中工作7年，今年一月起收到還債訊息，到3月收數公司行為變本加厲，除了訊息滋擾亦有淋紅油，當其太太報警後仍然受到滋擾。而僱主亦曾替外傭還款6000元，惟滋擾仍然繼續。

他形容知道事件後非常生氣，「想即刻炒咗佢」，亦擔心小朋友受驚嚇，奈何因兩夫妻需要工作，又有一名8歲小朋友，多個考慮因素下未有終止合約，不過合約將於九月結束，屆時不會再續約。