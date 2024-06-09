正生停辦｜林希聖再指港府拖欠款項　稱新董事會可辦銀行戶口轉名

大嶼山芝麻灣基督教正生書院宣布7月7日起停止運作，新任正生會董事會指稱流動資金被警方凍結，又被政府拖欠工程費用350萬元，社署亦欠60萬元。被指挪用公款而被通緝的正生會前董事林希聖今晚（9日）回覆指，數月前已辭去正生會董事及行政總裁職務，當時已將銀行儲蓄戶口、支票、印章等已交予校監崔康常保管，一切待新董事會處理。



就政府澄清「沒有拖欠正生任何金錢」，他稱對政府回應感奇怪，林希聖解釋當中社署約60萬元屬於綜援金，用作支持學員生活費、學費，惟戶口一直被警方凍結而未能用於正生書院。



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正生會前董事林希聖今晚（9日）回覆指，數月前已辭去正生會董事及行政總裁職務，現時他與香港正生會無任何關係。

指社署拖欠60萬元學生綜援金 用作支持學員生活費

對於有指他和陳兆焯仍然持有正生會銀行帳戶簽名，林希聖指出，一直待新董事會組成後，由董事會辦理轉名手續，在辭去正生職務後，他已將銀行儲蓄戶口、支票、印章等已交予校監崔康常保管，一切待新董事會處理，「我們是希望待新正生會董事妥善更新好加入新簽名人時，就一併取消我們的舊簽名。」

就正生會聲明指，政府拖欠350萬元工程費，社會福利署拖欠60萬元，政府其後澄清「沒有拖欠正生任何金錢」。林希聖稱對政府回應感奇怪，他解釋當中社署約60萬屬於綜援金，用作支持學員生活費、學費，惟戶口一直被警方凍結而未能用於正生書院。

至於350萬元工程費，林希聖指出，禁毒基金曾撥款興建正生會霞澗臨時改善工程，當中有350萬元尾數，估計仍在審核當中，「如果說拖，被誤會貶義，可理解是尚待處理。」

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，將於7月7日停運。（何倩瑜攝）

新任正生會董事會於上周六（8日）向教職員公布，正生書院將於7月7日起停止運作，指決定皆基於對實際資金被凍結、拖欠、封堵情況，出席董事一致議決後「痛苦、無奈決定」。

聲明又提到，會方銀行戶口的400萬元流動資金被警方凍結、政府拖欠工程費用350萬元、社會福利署亦拖欠會方60萬元，即使會方擁有資產物業，亦願以最大誠意出售物業渡過難關，前題是警方解凍會方戶口，讓書院能正常運作。

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼



港府其後回應，強烈譴責正生會聲明企圖混淆視聽，批評該會不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門，強調無政府部門拖欠正生會任何款項。

政府發言人指，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，警方以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲得資金營運，但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜。

涉案7人名單曝光。