DSE｜Band3生立志做機師　苦讀英文報查字典　進修高級文憑升大學

香港中學文憑試下月17日放榜，就讀理大航空工程學三年級生的周嘉豐，自中二便愛上飛行，志在成為一名機師。曾就讀Band 3中學的他，曾認定自己非升讀大學之材，但為了志向而發奮操練英語，頻讀英文報查字典，主動找外籍老師交談練習會話，文憑試英文科最終只考獲二，分數與大學門檻止步。他未有放棄，修畢高級文憑後，成功升讀大學，朝夢想進發。他鼓勵考生，即使成績未如人意·，亦只是人生其一關卡，應敢於承受失敗，再接再厲。



因為在就讀中二那年，周嘉豐與家人踏上飛機，飛往北京旅行，從此與航空結了不解之緣。（蘇煒然攝）

與家人飛北京旅遊 愛上飛行盼成機師

就讀中二那年，周嘉豐與家人踏上飛機，飛往北京旅行，從此與航空結了不解之緣。如今已成為理大航空工程學三年級生的他，回憶起當時在空中飛行奇妙的感覺，「由架飛機去到跑道上面，架飛機開始比推力嘅時候去加速，原來呢種感覺係我幾鐘意嘅。」為了能經常體驗到這種感覺，他萌生了成為一名飛機師的想法，寓興趣於工作。

經過蒐集飛機師職業的背景資料，周嘉豐除了更確立志願，亦了解到投考需要通過英文基準試。他解釋基準試為國際民航組織要求準機師在入職前須通過，以便與不同國家的控制塔溝通並取得指令等。然而就讀band 3中學的他，身邊的大部份同學均無心向學，他亦對於中英數無甚興趣，故以為自己並非升讀大學之材。

你讀書上、你學術上嘅成績唔理想喇，咁你咪去拎番張你喺職場上合格嘅成績囉。 周嘉豐

雖然考場失意，未能邁入大學，周嘉豐（左）報讀了港大附屬學院（HKUSPACE CC)航空及飛行高級文憑，朝著理想出發。（蘇煒然攝）

發奮操練英語 每日主動與外籍老師交流

為了追逐理想，他仍決定奮發練好英文，例如每隔一兩日便閱讀英文報紙，遇到不解的字詞就查閱字典，或請教老師，亦嘗試每日花十五分鐘與外籍老師用英語交流。他透露當時DSE成績的最佳5科少於15分，所幸英文考獲二級合格分數。雖然考場失意，未能升讀大學，他報讀了港大附屬學院（HKU SPACE）航空及飛行高級文憑並就讀兩年，累計GPA成績取得3.02分，畢業後直接升讀理大航空工程學三年級，朝著理想進發。

周嘉豐表示，對於飛行理論課程最感興趣，認為是最實用的一科，而任教的老師為行內機師，亦是該課程畢業生。他指老師畢業後到澳洲學習飛行，再投考航空公司見習機師，因其經歷及教學熱誠，更堅定他的志向，「佢都成功做到嘅，佢以呢個自身經歷，然後同我哋後輩講，原來呢條係真係行得通喎，唔係話原來你DSE衰左或者其實你根本成績唔好嘅時候，你就做唔到飛機師。」

對未來充滿憧憬的周嘉豐表示，計劃今年內前往澳洲的飛行學校參與飛行體驗，在導師陪同下駕駛飛機一個小時，應用所學知識，大學畢業後，就會投考見習機師。他指，長遠目標是希望回饋社會，將其所學傳承之後後輩，或會回到港大附屬學院做教與學的工作，「唔單止淨係畀自己去實現夢想，亦都去可能做一條鎖匙，去開啟人哋對呢方面嘅夢想。」

人生其實好多有唔同方面，讀書只係你其中一個小小嘅關卡。 周嘉豐

對於有意繼續升學的DSE考生，周嘉豐表示，即使DSE考試失手會難免沮喪，但並非如天塌下來般不可補救。（蘇煒然攝）

鼓勵考生：讀書只是人生其一關卡 贈揾工「五字」攻略

對於有意繼續升學的DSE考生，周嘉豐表示，即使DSE考試失手會難免沮喪，但並非如天塌下來般不可補救，「人生其實好多有唔同方面，讀書只係你其中一個小小嘅關卡，如果調返轉嚟睇，你連少少嘅失敗你承受唔到嘅話，其實你點樣再行你嘅人生呢？」

對於放榜後打算步入社會的同學，他特贈五字「COVID」。「C」代表Creativity（創造性），找一份每日有新東西可學習的工作，而不是重複做一件事而停滯不前，否則五年、十年、二十年會仍在消耗自己；「O」代表Ownership（所有權），要找一份能讓你會建立自身影響力的工作，甚或培訓後人，「你讀書上、你學術上嘅成績唔理想喇，咁你咪去拎番張你喺職場上合格嘅成績囉。」。

他續分享，「V」代表Validation（認可），不論各行各業，你的工作能力及付出會獲肯定，「而唔係你只係一個齒輪，不停做不停做。」；「I」Integration（融合），找一份可讓你學習到不同技能的工作，萬一遭解僱或若該行業受到疫情等因素衝擊時，如何突圍而出；最後為「D」Destination ()，找一份意義不限於工作，而是指向你人生的職業，「工作先係你人生大半世你要學習嘅過程。」