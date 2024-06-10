端午節｜赤柱龍舟國際賽　觀眾烈日下打氣　有加國港人回港撐愛子

今日（10日）是端午節，於赤柱正灘今年繼續舉行國際龍舟錦標賽。早上錄得近30度高溫，無阻市民熱情撐場，攤上擠滿「人浪」。有移民加拿大30年的港人，特地返來支持兒子；也有40年前賽龍舟的「老前輩」繼續到場觀賽，堅持每年參與。



大批選手賽前熱身、互相打氣。有首次組隊的龍舟隊表示，今早6時許已來到訓練，也為今次比賽籌備多時，希望最終能夠「殺入頭三位」。



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赤柱正灘今早（10日）舉行國際龍舟錦標賽。雖則今早接近30度高溫，攤上仍然擠滿人浪。（郭梓謙攝）

國際龍舟錦標賽於上午8時開始，今年有超過190隊龍舟隊伍，共約3800人參加，設有公開姐、混合組、女子組等賽事，賽道長270米。

現場氣氛熾熱，有移民加拿大30年的港人，特地返港支持兒子；也有40年前賽龍舟的「老前輩」繼續到場，堅持每年參與。

而有首次組隊的龍舟隊表示，今早6時許已來到訓練，也為今次比賽籌備多時，希望最終能夠「殺入頭三位」。

移民加拿大30年的黃先生表示，特地回港支持兒子參賽。他也曾是健兒一份子，今次回來感到氣氛熱熾。（馬楚烽攝）

上午現正進行初賽，有龍舟選手完成賽事後，即與隊友擊掌。（郭梓謙攝）

城市大學龍舟隊成功在初賽組別拔得頭籌，早段已遙遙領先。參賽同學期望挑戰自己，目標是贏冠軍。（郭梓謙攝）

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