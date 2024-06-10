端午節｜無人機表演砌出龍舟競渡　有人早5小時到場霸靚位

旅發局今晚（10日）8時於灣仔海濱對出海面舉行的端午節慶主題無人機表演，無人機將會拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案。



在傍晚6時，灣仔海濱已有不少人霸佔近海位置，後方休憩區位置也逐漸坐滿人。有人就為了在最佳位置觀賞無人機而提早約5小時到場「霸位」。特首李家超和文化、體育及旅遊局局長楊潤雄也有到場觀看。



旅發局今晚8時於灣仔海濱對出海面舉行端午節慶主題無人機表演，大批市民傍晚已在場等候。(蘇煒然攝）

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今日下午4時就到灣仔海濱的Daisy表示，今次已是第三次觀看無人機，「因為我哋退咗休，無乜嘢好做，所以無人機都幾吸引。」她帶備櫈仔、相機到場做足準備，今早更去西貢影龍舟，因喜歡拍攝不同節慶事物，不過她也認為煙花更為吸引。

Daisy又說，有留意到有不少海外人士前來觀賞，但香港年輕人就較少，若舉辦更多活動亦可吸引不少人，亦認為如政府舉辦更多類似活動可為港人提供更多娛樂，惟秩序方面就必須留意，她指上次多啦A夢無人機非常多人，秩序較亂，離開會場時間需較長時間。

▼6月8日 旅發局端午節無人機預演▼



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另一位等候觀看盧先生今日約3時半就到場霸靚位，他指今日較熱，「唉，突然又咁熱」，不過有帶備風扇，又擔心會下雨而帶備雨衣及雨傘，以及「跟咗我十零廿年」的相機。他表示，早前多啦A夢無人機表演當晚未有親自到場看，不過見大家拍下的相片都很不錯，故今次亦是首次觀看無人機，過往以觀看煙火為要，接下來6月15日的煙火表演也會到場。

他表示，感無人機也算新鮮，見內地亦有舉辦，因不知當地有何「靚位」，所以「費時上去啦」，在香港則因為是「地頭」就更易找好位。他贊成政府多辦類似活動，認為「高興下嘛社會」，做服務性行業的他也感可有助改善香港經濟，「有錢就安定繁榮」，旅客亦「好捨得買嘢」，形容雖然不是直接影響到自己，但也可間接幫助香港經濟鏈。

陳先生晚上6時到場，因喜歡拍照而經常觀賞不同表演，日前亦有到場欣賞多啦A夢無人機，認為氣氛熱鬧、很多人，一般都會提早一、兩小時到。不過他認為政府不宜辦太多類似活動，「太多無咩新鮮感」，都是差不多，又指自己下次未必會再觀賞。他也認為未必可幫助到香港經濟，指旅客今晚就會馬上離開，「無帶動香港咩經濟⋯⋯可能今晚羅湖走晒啲人。」

活動包括「嚐味當夏美食街」、「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」、「端午節主題無人機表演」、「海上煙火表演」和「香港國際龍舟賽」。（旅發局提供）

▼6月10日 赤柱龍舟競渡▼

