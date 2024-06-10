牙科街症預約｜長者盼派籌、登記、診症在同日內進行：免請兩日假

衞生署牙科診所今日（10日）開始，將翌日的診症服務派籌時間，由即日凌晨0時改為前一晚8時。有在荃灣牙科診所輪候的長者認為新安排仍有不足，「啲後生陪老人家嚟排隊要休2日假」，建議可將預約派籌、登記及治療全安排在一日內進行。另有80歲長者則認為新安排已較之前好，因在取籌後仍有時間回家食飯。



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荃灣牙科診所晚上8時仍剩一張籌

衞生署轄下的9間牙科診所今日起調整預約派籌時間，翌日街症服務的預約時間由即日凌晨0時改為前一晚8時。荃灣牙科診所在今晚8時一次派42張籌，診所在中午12時半未有人開始排隊，但及至晚上6時，已有30人等候取籌，在8時則有41人等候，剩下的一張籌號則在8時半左右才派出。

有長者忍受牙痛問題近3年 只因凌晨派籌太麻煩

71歲市民梁婆婆今日下午3時左右開始排隊，排第12。她表示，牙痛問題已纏繞她兩三年，但一直覺得夜晚排隊、凌晨派籌太麻煩，「夜晚就痴盲（路痴和夜盲），唔識返屋企」，所以晚上必須要家人陪同才可外出，再加上凌晨0時已無尾班車可歸家，因而一直拖延，未有晚上排隊預約看牙。

現年71歲的梁婆婆（右）表示，夏天在戶外椅子等候頗熱，而輪候的位置亦沒有風扇，「最好就有風扇啦」；她的朋友本來與她一同輪候，但因等候位置附近有太多蚊，終放棄排隊。（梁祖兒攝）

指晚上派籌仍「唔啱」：啲後生陪老人家嚟排隊要休2日假

但梁婆婆近日的牙痛問題加劇，飲水、漱口時都會痛，在終於等到派籌新安排後，今日便在孫兒的陪同下前來排隊。她認為調整派籌時間後的制度仍是「唔啱」，「啲後生陪老人家嚟排隊要休2日假」，今日預約等候派籌，明日還要再登記多次才可接受治療，她認為預約派籌、登記、治療應在同日進行，免得長者和陪同的家人要往返多轉看牙，「最好就嗰頭派嗰頭剝（牙）。」

她表示因不識字，要靠將診所告示拍照給女兒，才知道牙科診所的派籌時間有所調整；因此她認為電子登記對長者而言未必好，因有不少長者不懂電話或網上預約，尤其是獨居老人。

陪同梁婆婆輪候籌號的孫兒黃先生則指，在2022年亦曾陪父親到此診所輪候看牙，當時不能入內坐下等候，要站在診所外排隊，「8點排到人龍前段」；而在派籌後，已經接近凌晨1時，只能搭的士從診所回到石蔭的家，車錢需近70元，因此他覺現時8時派籌的安排較佳。

80歲的雷伯稱，因看錯派籌時間而今朝一早來到診所，折返後下午2時再來，排第9，「今日端午節冇嘢做，咪用嚟排隊等睇牙。」（梁祖兒攝）

另有長者認為晚8時派籌更好：仍可回家食飯

另有80歲的市民雷伯因看錯派籌時間，將晚上8時誤以為是早上8時，於是今早8時便已到診所，「之後返屋企，一身汗換件衫下晝2點再嚟。」他亦認為，晚上8時派籌比凌晨0時更好，「12點（凌晨0時）先派嘅話，登記得嚟就冇哂車啦。」他稱現時取籌後，約9時多就能回到葵盛的家吃晚飯。

此外，他希望政府可提供電子預約服務，然後讓社區服務中心的職員代為網上預約，這便可省卻其早早到診所輪候的時間。