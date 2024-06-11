七一｜過千食肆推7.1折優惠　黃家和促政府加強宣傳助留港消費

行政長官李家超今天（10日）宣布，為慶祝特區成立27周年，七一當日有連串活動及優惠，包括過千食肆提供優惠。「飲食界7.1回優惠活動2024」有8個餐飲及旅遊機構聯合主辦，參與的食肆會提供7.1折優惠。



今年七一是星期一，連同緊接的周末，港人可以自製長周末外遊。有餐飲業人士建議，政府如能加強宣傳七一飲食優惠，掀起氣氛及消費熱潮﹐將有助港人留港消費。



▼2023年參與七一優惠的食肆▼



行政長官李家超宣布的七一連串活動及優惠，包括港人在7月1日當天免費搭電車、輕鐵、部份港鐵巴士，3至11歲小童免費乘搭路線；康文署轄下部份設施免費開放；6月29日至7月1日海洋公園推出七折優惠；昂坪360長者小童票價低於三折等；過千食肆將提供優惠；香港機場、個別商場或街市亦會有優惠。

飲食界立法會議員張宇人的議員辦事處是「飲食界7.1慶回歸優惠活動2024」的官方統籌，八個餐飲和旅遊的機構參與協辦，將會為市民提供7.1折優惠。該八機構包括，香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、稻苗飲食專業學會、香港餐飲聯業協會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會。

▼ 2023年 七一前夕 ▼



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香港餐飲聯業協會會長黃家和接受查詢表示，目前未完全掌握過千食肆中實際包括哪些餐廳，但相信與過往有參與的食肆相類近，會遍布18區、與市民相近，應不會加入米芝蓮餐廳。他又指，是次優惠會否令港人選舉留港不會北上，則要視乎政府整體宣傳力度，能否有一定力度可以掀起氣氛及消費熱潮，他提及以過往為例，較少有跨業界合作。

他又指，1000間食肆相對全港1.8萬間食肆，佔不足10%，是次七一優惠可以是一個聲勢，即使未有參與七一優惠的食肆，相信平日都會推出優惠去吸引食客。

今年是七一回歸27周年，他估計，食肆未必可以推全單二七折，但可在一些飲品等項目上推特別優惠。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，目前未完全掌握過千食肆中實際包括哪些餐廳，但相信與過往有參與的食肆相類近。（資料圖片）

今年七一是星期一，連同緊接的周六、日，港人可自製長周末期。黃家和表示，是次優惠會否令港人選舉留港不會北上，要視乎政府整體宣傳，能否有一定力度可以掀起氣氛及消費熱潮，他期望政府可以做更多宣傳，除幫補食肆外，也可以吸引更多遊客。

他亦未知旅發局的宣傳力度，惟以過往為例，感到較少有跨業界合作。