國泰最後一架長泊客機返港　工程經理退休再歸隊：難忘找到小動物

疫情期間76架國泰飛機飛往澳洲愛麗斯泉沙漠停泊，國泰表示，上周四（6日）最後一架停泊在澳洲客機已返回香港，幾星期檢查後可重新投入服務，停泊期間須花大量工作定期維護檢查，連同復飛程序，總共耗費逾80萬個工時。



國泰派出5人團隊赴澳洲沙漠與當地人員合作，其中人稱「威哥」的國泰駐澳洲愛麗斯泉工程部經理何根威，退休僅半年即被召回澳洲沙漠肩負重任，他稱過程挑戰重重，不僅有夏日40度高溫、沙漠獨有的風沙及無數次檢查維護，更要從戀棧風機的蜥蜴、蛇、雀等小動物中保護飛機，笑言某些位置必須加強巡查：「例如蛇怕熱，會躲係起落架陰影地方，時常都要檢查。」



一批國泰客機疫情期間遠赴澳洲愛麗絲泉沙漠「休眠」，隨航空業復常，去年起陸續從沙漠中「大遷徙」，回到香港機場服役。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲（Alex McGowen）宣布，最後一架長泊海外、航機註冊編號為B-HLV的空中巴士A330客機6月6日正式回歸，該飛機同時是2020年7月首架運抵當地的飛機，指長時間停泊及復飛大量飛機，規模及複雜性均前所未有，對團隊完成不凡使命、畫上完美包號感到自豪。

工程部營運總經理Bob Taylor表示，疫情初時香港機場停機坪上大批飛機停泊的相片仍歷歷在目，他指飛機難以長時間制泊香港機場，一來貨運航班繁忙，二來地方所限維修保養每次移動都須花數小時，加上會受颱風影響，最重要是香港近海容易受潮，種種原因都不適合長期停泊。

國泰表示，上周四（6日）最後一架停泊在澳洲客機已返回香港。左起：國泰航務部飛行總經理白恩斯、工程部營運總經理Bob Taylor、營運及航空服務總裁麥皓雲、首席規劃工程師譚芷萍及駐澳洲愛麗絲泉工程部經理何根威。（何瑞芬攝）

他續稱，國泰隨即找到合適地方停泊，其中一處便是澳洲愛麗斯泉沙漠，該處不僅遠離海洋、濕度偏低，也較炎熱，當地也迅即建好配套設施，是理想停泊環境，故2020年7月起將首架飛機飛抵當地長泊，之後3個月將合共76架機運抵當地，再加上香港快運約10架飛機，大部份為波音777，其次則是空中巴士A330。

一放便是3、4年，國泰從總部派遺5名工程師團隊遠赴澳洲沙漠，聯同當地約200名職員，執行一場不知何時結束的艱巨任務。其中便包括人稱「威哥」的駐澳洲愛麗斯泉工程部經理何根威。

威哥原本已在2022年退休，並打算在澳洲長居，但受公司所召，僅半年即返回工作崗位，領導香港團隊與當地公司合作，每7、14及30日等，便要進行不同檢查保養，確保飛機時刻保持在最佳狀態，期間共進行1.6萬多次定期檢查。

國共駐澳洲愛麗絲泉工程部經理何根威表示，有時候會飛機找到小動物，包括蜥蜴、蛇、雀等等，故一些特別地方要加強檢查。（何瑞芬攝）

威哥稱，沙漠工作極具挑戰，首當其衝必是要應付高溫，當地夏天下午達攝氏40度，必須按天氣改變工作時間，例如夏天凌晨5時半左右到達、6時開工，冬天則會延至7時左右，避開最熱時間。

他更透露，現場大風大沙，有時沙子會捲到飛機，又不時有雨，故保護工作必須到位。他笑言，有時候甚至在飛機找到小動物，包括蜥蜴、蛇、雀等等，故一些特別地方要加強檢查，「例如蛇怕熱，會躲係起落架陰影地方，時常要檢查。」

談及最難忘經驗，威哥多次提到澳洲「小動物」，例如曾開車到機場，路上不時看到小蜥蜴，須小心避開或停下，有一次更連續兩天見到路上有蜥蜴在同一位置做同樣動作，本以為牠已魂歸天國，後來才發現依然健在，或是太適應該處環境。他又說，工餘時間也愛與同事遠足，欣賞大自然，看到不少澳洲動物等，結束任務後，威哥稱能「真正退休」，返回澳洲享受生活。

另一負責監督停泊復飛工作的首席規劃工程師譚芷萍則補充，飛機飛抵沙漠後，需做兩星期保護工作，包括將窗、門、開口地方密封包好，一些位置要用防腐劑等保護，油箱也要塗上包護物料防細菌滋生。過程中，團隊從香港運來.港過4萬件零件和專用設備，也與飛機製造公司保持聯絡，更派遣香港飛機工程有限公司（HAECO）到場協助等。

負責執飛最後一架飛機從沙漠回港的機長、航務部飛行總經理白恩斯（Tim Burns）表示，當時駕駛多架飛機到沙漠休眠，形容作為機師感傷心，是職業生涯中需忘記的章節，更記得到埗後要隔離3日、之後回港再隔離2至3星期，但有幸駕駛最後一架回港，對此感十分榮幸。

他表示，飛機要重新飛翔，須大量規劃，當日提早24小時到埗，進行無數檢查等，有感飛機雖然在沙漠放置多年，但狀態佳，與在香港飛抵當地時無不同，完全符合一個機師的對飛機的預期，甚至電腦系統都有更新，必須向負責團隊致敬。

除澳洲外，部份停在西班牙雷亞爾城也已陸續回港，所有返港飛機須檢查約8星期、包括往廈門相關基地做詳細檢查、重新噴油等，即可投入運作。國泰表示，未來將接收逾70架新機，並有權再額外增購52架，也正探索引入全新中型廣體客機的可能性，以應付三跑系統完全啟用後的需求。