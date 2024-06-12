勞工處發出今年首個黃色工作暑熱警告　須預防高溫環境工作中暑

本港氣溫回升，勞工處今日上午10時50分，發出今年首個黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。



勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞工處表示，由於工作暑熱警告現已生效，提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。

戶外或沒有空調室內環境面對高水平熱壓力

在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑的風險亦相對較高。僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。

勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片/廖雁雄攝）

僱主合理情況下每小時安排適當休息時間

工作暑熱警告是勞工處基於香港暑熱指數而制定，分為黃色、紅色和黑色工作暑熱警告，協助僱主僱員更容易明白在戶外或沒有設置空調系統的室內環境工作的熱壓力水平。

勞工處發言人表示，當勞工處發出工作暑熱警告時，僱主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室内工作環境的僱員，根據其工作的勞動量和其他相關熱壓力風險因素所作出的評估，並在合理地切實可行的情況下按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低僱員中暑的風險。

僱員亦須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主／管方作出適當行動。

勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片/廖雁雄攝）

更新指引 曾指與極端酷熱天氣警告掛勾

勞工處2023年5月推出預防工作時中暑指引，實施近一年，工作暑熱警告取消短時間後又再生效、「彈出彈入」情況不斷。

勞工處將於今年5月更新指引，包括將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛勾，並調整工作暑熱警告取消機制技術參數，會在過去一小時暑熱指數有下跌趨勢時，方決定取消工作暑熱警告，以避免出現警告「彈出彈入」的情況。