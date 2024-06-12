港大經管學院學歷涉造假　蔡若蓮：八大院校無授權留學中介錄取權

港大經管學院近日爆出學歷造假風波，學院已就事件向警方報案。有議員關注專上院校有否授權留學中介錄取權、院校僱員需否申報與留學中介的關係及有中介聲稱向院校捐贈經費以獲取學生直接錄取名額等問題。教育局局長蔡若蓮回應，八大院校明確表示無授權任何留學中介機構取得任何程度錄取權，並設有嚴謹個人利益申報機制，亦不容許通過向院校捐贈經費獲得直接錄取名額。



+ 1

八大無承諾保證錄取中介機構推薦申請人

選委界立法會議員李浩然在今日（12日）立法會會議上關注學歷造假事件，向教育局提問各專上院校有否授權任何留學中介任何程度的學生錄取權。教育局局長蔡若蓮回應，八所教資會資助大學明確表示，並無授權任何留學中介機構取得任何程度錄取權，亦無承諾保證錄取經留學中介機構推薦的申請人，更不存在內部推薦，讓申請人保證取錄的途徑。

她續指，對於坊間或網上不良升學中介機構聲稱可保證取錄的不實資訊，教唆違法等勾當，大學已加強留意並主動在其網站、社交媒體及申請表澄清，所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為。

立法會議員李浩然關注學歷造假事件，向教育局提問各專上院校有否授權任何留學中介任何程度的學生錄取權。（資料圖片／盧翊銘攝）

院校設機制要求校董會成員及教職員申報利益

李浩然提問，專上院校的僱員及校董會成員是否需要申報任何與留學中介的關係，以及專上院校有否就該等人士收受留學中介或其背後財團的贊助、捐贈或利益進行規管。蔡若蓮回應，大學設有嚴謹個人利益申報機制，要求校董會成員及教職員在涉及潛在金錢利益情況下作出申報。

蔡若蓮回應，八大的收生機制秉持擇優而取及公平公正原則，院校明確表示沒有聘用留學中介，亦不容許通過向院校捐贈經費獲得直接錄取名額。（資料圖片／盧翊銘攝）

蔡若連：不容許經向院校捐贈經費獲直接錄取名額

李浩然又提問，有留學中介聲稱一直透過向專上院校捐贈經費，以獲取專上院校的學生直接錄取名額，當局有何措施應對任何人士或機構透過該途徑獲取學生錄取名額的情況。蔡若蓮回應，八大的收生機制秉持擇優而取及公平公正原則，院校明確表示沒有聘用留學中介，亦不容許通過向院校捐贈經費獲得直接錄取名額。

她續指，所有教資會大學受防止賄賂條例規管，為負責收生事宜的教職員訂下嚴謹申報指引及提供內部培訓，包括與廉署合作，邀請參與檢視收生程序或提供意見，定內部防貪指引，提高相關人員的防貪意識。

蔡若蓮回應，早前有個別大學披露發現有極少數入學申請個案涉嫌提交虛假文件，大學已就事件向警方報案，由於案件已進入司法程序，不評論個案。但大學披露有關情況說明正嚴肅處理事件，顯示零容忍決心。