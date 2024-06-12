教聯會調查：近六成教師反映愛國教育人手不足　逾半稱課時不足

教聯今（12日）發布「教育工作者對推行愛國主義教育」問卷調查，結果顯示近6成受訪教師認為愛國教育人手不足，或增前線教職員工作壓力，期望政府能提供更多教學資源及專業培訓。



教聯今（12日）發布「教育工作者對推行愛國主義教育」問卷調查。調查顯示近6成教師認為愛國教育人手不足。（林幸言攝）

愛國教育成前線教師工作壓力

教聯會主席黃錦良指，調查反映有約7成教師希望有更多資源支援愛國教育。他稱，教聯會曾倡議設立校內愛國教育統籌主任，不過學校老師需兼顧多個工作，如STEAM教育、學生情緒輔導等工作，缺少資源增設新職位，引致人手不足的問題。

教聯會副主席王惠成舉例，內地交流和參觀考察等，很多時需要一個老師照顧30個學生，若試後活動舉辦交流活動，學校需調派更多人手帶隊離校，變相加重校內教師負擔，期望政府理解教育難處。

愛國教育聚焦歷史文化

黃錦良指調查反映，學校推展中華文化教育工作較多，已在各科課程滲入中華文化元素，如中文科的詩文賞析等，小學愛國教育焦點主要為歷史文化，中學課程則會聚焦國家發展。

被問到調查會否涵蓋學生意見，黃僅稱，對學生意見「高度關注」，並稱透過老師了解到學生對國情活動的看法，例如在中國在國際體育賽事上取得佳績，或在航空科技取得重大突破時，會感到自豪。