城大委任港大協理副校長岑浩璋任新副校　今年10月履新

城市大學今日（12日）公布，將委任港大協理副校長（研究及創新）岑浩璋為新任副校長（研究），任期於今年10月生效，他同時亦會兼任城大化學系及生物醫學工程學系講座教授。城大校長梅彥昌則歡迎其加入，表示其可帶領城大研究團隊追求卓越、再創高峰。



城市大學今日（12日）公布，將委任港大協理副校長（研究及創新）岑浩璋為新任副校長（研究），任期今年10月生效。（城大提供圖片）

城大聲明指，岑浩璋是備受推崇的學者，先後以最高榮譽獲得普林斯頓大學化學工程學士、哈佛大學應用物理學碩士及博士學位；目前則任香港大學（港大）機械工程系教授，以及生物醫學工程課程的核心成員。

學術成就外，城大又表示岑浩璋具豐富的高級行政經驗，除了現職港大協理副校長（研究及創新），此前亦曾擔任港大機械工程系副系主任和工程學院助理院長（特別項目），研究領域則包括乳液、微流體、生物醫學工程和軟物質，並獲得了眾多國際獎項。

城大又提到，岑浩璋是本港首位獲選為全球青年學院成員的學者，也是香港青年科學院院長及創院院士。也曾擔任《生物微流體學》（美國物理聯合會）的副編輯、《微系統與納米工程》（施普林格自然）和《科學報告》的編輯委員會成員，以及出任《Lab on a Chip》的編輯顧問委員會成員。

城大校長梅彥昌歡迎岑浩璋的加入，他指，岑浩璋是化學和生物醫學工程領域著名學者，加上其高級行政經驗，「定能帶領城大研究團隊追求卓越、再創高峰。」