今日必看8分鐘｜元朗獨行賊輕鬆爬牆入屋｜古天樂遭入稟追830萬元

天眼直擊｜元朗田心村獨行賊輕鬆爬外牆 伺機入屋偷逾$16萬財物

元朗厦村鄉田心村周一端午節（10日）晚上發生爆竊案，有村民將一條CCTV片段放上網，拍攝到獨行賊輕巧地爬越外牆，再埋伏等候單位住戶外出，爬上露台進入單位作案。發帖者還上載賊人容貌，提醒村民小心留意。

古天樂被指十年前生意投資欠款未還 遭唐才智入稟追830萬元

影帝古天樂被指逾十年前和Yeah Yeah Group(光尙文化控股，前稱太陽娛樂)主席唐才智，一同投資時裝品牌和飲食生意時，獲唐借款830萬元，但未有還款。唐昨(11日)入稟高等法院，向古天樂追討涉款。唐亦要求法庭頒令，古天樂和古的公司以信託形式，替唐持有投資生意的股份。

北區醫院外謀殺｜被捕32歲黑幫男車主准保釋 7月上旬向警方報到

北區醫院對開保健路上周六（6月8日）清晨發生命案，一名23歲黃姓男子倒斃街頭，身上滿佈瘀傷、面部腫脹。閉路電視揭發兩名男子將事主抬落車，棄於醫院門外。警方其後於八鄉黃竹園村尋獲涉案私家車，經調查後將案列作「謀殺」，並於6月9日以涉嫌謀殺，拘捕涉案私家車的32歲姓何男車主。警方今日（11日）表示，何男已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

新蒲崗的士撞傷男女途人 雙方互指對方衝紅燈

新蒲崗發生車禍。今日（12日）凌晨3時許，一輛的士駛經彩虹道202至204號對開時撞到一對男女途人，26歲姓胡男子和22歲姓馬女子，兩人手部受傷，清醒由救護車送院治理；65歲姓唐的士司機，則在場接受警員調查。

鄧炳強指六名潛逃者於英國獲包庇 斥試圖影響國安案審判結果

保安局局長鄧炳強今日（12日）行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明6名被發出拘捕令正潛逃英國的人，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照」等，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。

天眼直擊｜火炭的士掉頭逆線接客險釀車禍 目擊者怒罵：係咪白癡

今日（11日）網上瘋傳一段閉路電視片段，拍到一輛的士在火炭為接載在對面行人路的乘客，無視行車方向及路面標記，在一條單程路「U turn」掉頭逆線行車，幾乎與駛至車輛迎頭相撞。附近多人見狀大叫「喂！逆線呀！」有人甚至「爆粗」怒罵的士司機：「X你係咪白癡㗎你？」惟的士無視他人喝止，接載乘客後再次「U turn」返回原本的行車線駛走。

中環S2O音樂節強勁音樂嘈過海 有黃大仙居民不適 警接多宗投訴

在中環海濱舉行的S2O亞洲潑水音樂節2024已在本周日（9日）落幕，但相關討論仍然持續。事源在音樂節期間，九龍黃大仙區有居民在網上表示晚上感受到強勁音樂帶來的震盪，有人因而耳朵不適、也有人說感到頭暈。警方回覆確認，本月9日晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，惟未能確認噪音源頭。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等。《 香港01》也正向環保署查詢。

有汗出無糧出｜長沙灣商廈門外 十多名雲石裝工追討$120萬欠薪

今日（12日）上午9時許，十多名工人到長沙灣永康街83號一幢商業大廈門外追討欠薪，拉起一幅以紅油寫上「還我血汗錢」、「有汗出無糧出」等字眼的白布，要求分判商盡快支薪。警方接報到場了解事件及協調，現場氣氛尚算平靜。其後工人暫時停止示威，並與資方商討後續事宜。大判職員將跟進事件。

警反詐騙及洗黑錢拘175人 涉款達$7.8億 七旬婦失$2800萬棺材本

警方一連16日展開代號「穿雲」的反詐騙及反洗黑錢行動，並打擊各類型騙案。行動中，警方拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢等罪，牽涉141宗騙案及洗黑錢罪行。騙案涉及665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷人士，受害人累計損失超過7.8億，而單一最高損失金額為2800萬元。被捕人包括5名傀儡戶口買手及170名傀儡戶口持有人，其中一名41歲男子因幾千元報酬短時間內出售14個不同銀行的個人戶口予詐騙集團作洗黑錢用途。

旅韓大熊貓福寶今日與公眾見面 出籠好奇張望新花園

受韓國國民喜愛的大熊貓福寶，因協議期滿於4月3日回到中國。經過2個多月的隔離檢疫、適應生活，福寶今日（6月12日）在四川大熊貓中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。有網民興奮表示，「大明星要營業了！」「福豬豬閃亮登場，超可愛」。