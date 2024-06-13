簡約公屋｜元朗及牛頭角4400伙　月租最平$740　6.24起申請

房屋局今日（13日）公布「簡約公屋」第一期申請詳情，並展示牛頭角彩興路樣板單位。房屋局局長何永賢出席。



房屋局局長何永賢公布簡約公屋第一期申請詳情(洪芷菁攝)

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房屋局局長何永賢宣布，首批簡約公屋開始接受申請，包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，共4,400個單位，其中攸壆路最細二人單位月租740元，彩興路則1,110元；4人單位方面彩興路則須2,650元。

她指惡劣劏房的租金更高，惟劏房環境差、雜亂，小朋友不敢出門，「環境冇得比，簡約公屋戶戶有窗、戶戶有獨立洗手間。」她稱每項目預留30%戶外空間予小朋友、租戶走動，又有多用途活動室、商店，交通方面也與運輸署及巴士公司商量，增加巴士及小巴路線班次。

何永賢表示，未來一星期會向8.5萬戶惡劣劏房戶發信邀請申請，提醒相關住戶「檢查信箱」，由6月25日開始，到7月15日或之前均屬優先處理期，之後遞交的申請會在完成優先處理批次後再處理，鼓勵急切改善環境的住戶7月15日前寄回申請。

四項計分制分配單位 劏房戶長者等可加分

她表示，會以計分制形式分配，有四項加分點：

1、居於惡劣環境，如天台屋及惡劣劏房可加分

2、申請人身體情況，殘疾人士或有健康問題可加分

3、家庭狀況、如有長者、初生嬰兒可加分

4、選新界或擴展市區，如屯門等也可加分。

她又說，入住簡約公屋後，可改變小朋友生活環境等，感謝建築團隊。她指簡約公屋英文是「Like Public Housing」，簡稱LPH，團體賦予新意義，包括L是「live changing」，P是「possibility」，H是「hope」。

何永賢強調，實施計分制並非擔心新界無人住，指租金便宜，對入住率十分有信心，但有住戶可能有適應上問題，例如不少劏房戶住在深水埗及荃灣，居民習慣在市區，擔心跨區生活，故想用計分制鼓勵，並起到分流作用，項目流程也順暢些。

她指出，8.5萬戶合資格人士，是以房署輪候公屋達3年以上去計算，「至於有幾多人會申請呢，我唔會做空泛估算」，目前也無實質數字統計有多少人同住，又稱希望合資格住戶可看簡約公屋示範單位配備，考慮租金減省去做選擇。

何永賢稱，一、二人細單位比例按過渡性房屋經驗，新界細單位需求較大，市區則大單位需求高，故元朗攸壆路8成是細單位，牛頭角彩興路則只有6成6左右，3至4人單位及4至5人單位各有1成多。她稱設立計分制主要在推展項目時聽到意見，想照顧長者及小朋友成長，涉及家庭因素，故家庭有長者及小朋友會多分些，「所以一人就賺唔到加分，但底分有100分，按不同元素一路加上去。」

首批成功獲編配簡約公屋單位申請者，今年第4季起會陸續收到房屋局通知，作進一步資格核實及相關入住安排；未獲編配單位申請者，資料會被保留至其餘期數的簡約公屋申請作處理。