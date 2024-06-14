廉署拘20人涉車輛年檢貪污造假 包括新界一驗車中心及3車房職員

廉政公署公布就「烈風」行動展開執法行動，打擊車輛測試中心職員涉嫌在車輛年檢中貪污造假的不法行為。



廉政公署執行處總調查主任李惠指、上星期初進行「烈風」行動，涉案為新界區一間運輸署指定車輛測試中心，其疑協助多間私家車通過年檢，當中均為三間區內車房，18名男子當中包括四名中心負責人，6名驗車員、4名車房東主，另4名人士為中間人。20人介乎27至69歲:10人係中心職員，4名負責人、 6人為驗車員，其1為經理 。另4人係東主 、4名中間人，2名運輸署合約工 。為驗車中心通風報信，指廉署正調查，不排除更多人被捕。



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涉案人用其他合格車輛數據，涉案的中心每月20輛私家車做假，有車房以一條龍的服務作招來，收取顧客2000至3000元，不排除車房與車輛測試中心職員做假，以取得最大利益。廉政公署共扣留10輛私家車，被捕人已獲釋。

被捕職員「偷龍轉鳳」，將通過「廢氣排放測試」的車輛與不合格車輛，「梅花間竹」進行測試，合格車輛會重複測試，再將數據套用至尾隨不合格車輛，從而通過年檢、申請「合格紙」。廉政公署執行處總調查主任李惠表示，涉事車輛測試中心及車房都是新界區，運輸署已停止相關營辦商營運中心。

廉政公署上周拘20人、包括新界一間運輸署認可驗車中心及三間車房職，涉嫌車輛年檢貪污造假。（蘇煒然攝）

李惠又說，涉事車輛測試中心及車房都是新界區，運輸署已停止相關營辦商經營。她表示，由於車輛檢驗只需585元，而車房卻收取顧客2000至3000元，不排除其餘為賄款。

她表示，其他道路測試無受到影響，未有資料知有幾多不合格的車在路上行駛，估計中心在進行廢氣測試做假時都很隱蔽，可能運輸署不知情。又指、有運輸署的合約員工收取了中心職員利益，所以為驗車中心通風報信。她續指，最老的車齡為十數年，仍正調查車主是否知情。

廉政公署執行處首席調查主任韋理民補充，由於涉案的車輛都很舊，故有可能會在廢氣測試不合格。