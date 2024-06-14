網紅劉馬車認多區摸9女子小腿　否認重犯機會高　判囚24星期

撰文：凌子淇
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網紅「劉馬車」被指於天水圍、荃灣區等多區，在女童附近假裝掉了個人物品，趁在地上拾起物品時，乘機觸摸女童小腿。劉早前承認9非禮9名女童，案件今（14日）在屯門法院判刑，劉稱已深切反思，決心不再重犯，又不同意報告指他重犯機會高，裁判官鄧少雄判刑時卻指，劉在短時間內重覆犯案，且手法相似，指劉可不同意心理醫生的評估，但他判刑需參考專家意見，判劉入獄24星期。

被告劉駿軒（27歲，無業），承認於2023年11月29日至2024年1月1日，在天水圍、荃灣及青衣多處非禮9名13至25歲女子。

原名劉駿軒的網紅劉馬車，在屯門法院承認9項非禮罪，被判囚24星期。（梁碧玲攝）

劉稱已下定決心不再重犯

辯方求情指，劉自今年1月起開始還押，期間深切反省，對犯案感到羞恥，如今已下定決心不再干犯，望向受害人致歉。

劉兩度被評做重犯機會高

辯方又提到，劉不同意心理醫生判斷他重犯機會高，惟裁判官指劉可以不認同心理報告內容，但法庭需要心理醫生的意見協助判刑，尤其是劉兩度被評估重犯機會高。

劉馬車去年出席一個記者會後被警員帶走。(詳看下圖)

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摸女童A小腿逃走時被拍下背影

案情指，女童A於2023年11月29日，獨自在天水圍T Town商場內逛街，期間看到劉在附近掉了東西到地上，此時她感覺到小腿被摸了3秒，並見劉沿著她的小腿向上摸。A感大驚，轉頭便見劉逃去，A隨即拍下劉的背影，再將事件告知父親。

普通話問路時摸女童B大腿

同日，女童B在天水圍體育場跑步後，坐在女廁外的長椅休息，劉隨後坐到B身旁，並以普通話問路，期間用手摸了B大腿。有途人目睹事件，上前問B是否認識劉，B否認後劉隨即逃去。隨後B與母親會合，該名途人告訴他們已經報警。

獲法庭保釋後翌日非禮女童C

劉於11月30日被捕並被帶上法庭，直至翌月2日獲准保釋，惟5日後再度犯案。女童C與同學在T Town書店看文具，劉站在二人面前，並把充電線掉在地上，其後他彎低腰時，用手掃了C的小腿。C向下看，見劉拾起充電線，及後離開書店。C感到十分害怕，遂將事件告訴母親。

大廈防火門走出非禮女童D

同年12月28日，女童D與朋友回家時，看到劉尾隨他們走進升降機。劉原在較低的樓層步出升降機，惟當D回到自己所居樓層時，劉突然從走火門出現，並用普通話問路，期間彎低腰捉住D的大腿約10秒。D未及反應，遂答應會帶路，劉才鬆手。

女童E餐廳門外看菜單覺小腿被人摸

同月29日，女童E在一間餐廳門外看菜單，期間感覺到有人摸她小腿，並將手向上移。E轉頭一看，只見劉在她附近，彎低腰狀似在拾起一條充電線，之後迅速逃去，E遂拍下劉的背影。翌日，E在T Town商場搭扶手電梯時，感覺到有人摸她小腿，轉頭便見劉彎低腰拾起充電線。E認出劉後大叫，再用電話拍下劉的樣貌，劉見狀逃去。

劉馬車經常有出位言行。(詳看下圖)

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女子F喝東西覺小腿被人摩擦

及至除夕夜，女子F在荃灣廣場一田超市喝東西，突然感覺到小腿被人左右摩擦，之後看到劉在她旁邊跪下，狀似收拾地上充電線電。F將事件告訴友人，不久後在同一商場內聽到有人大叫被非禮。

同一超市女子G同被摩擦小腿

相若時段，女子G亦身處荃灣廣場一田超市，期間看到劉在她附近蹲下，然後G感覺到小腿被人摩擦。G將事件告訴同行的父親，劉隨即逃去。G的父親及兄弟追上並嘗試截停劉，但未能成功。

女童H逛街覺小腿被摩

劉於2024年元旦日繼續犯案，當日女童H在青山「HK Shop XOX」逛街，突然感受到小腿被摩擦，轉頭便見劉彎下腰正在撿起叉電線。劉之後逃去，H成功拍下她的背部，並將事件告訴母親。翌日，劉涉嫌非禮被捕。

案件編號：TMCC1282/2024

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