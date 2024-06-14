網紅劉馬車認多區摸9女童小腿　否認重犯機會高　判囚24星期

撰文：凌子淇
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網紅「劉馬車」被指於天水圍、荃灣區等多區，在女童附近假裝掉了個人物品，趁在地上拾起物品時，乘機觸摸女童小腿。劉早前承認9非禮9名女童，案件今（14日）在屯門法院判刑，劉稱已深切反思，決心不再重犯，又不同意報告指他重犯機會高，裁判官鄧少雄判刑時卻指，劉在短時間內重覆犯案，且手法相似，指劉可不同意心理醫生的評估，但他判刑需參考專家意見，判劉入獄24星期。

被告劉駿軒（27歲，無業），承認於2023年11月29日至2024年1月1日，在天水圍、荃灣及青衣多處非禮9名女童。

原名劉駿軒的網紅劉馬車，在屯門法院承認9項非禮罪，被判囚24星期。（梁碧玲攝）

劉稱已下定決心不再重犯

辯方求情指，劉自今年1月起開始還押，期間深切反省，對犯案感到羞恥，如今已下定決心不再干犯，望向受害人致歉。

劉兩度被評做重犯機會高

辯方又提到，劉不同意心理醫生判斷他重犯機會高，惟裁判官指劉可以不認同心理報告內容，但法庭需要心理醫生的意見協助判刑，尤其是劉兩度被評估重犯機會高。

案件編號：TMCC1282/2024

劉馬車去年出席一個記者會後被警員帶走。(詳看下圖)

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劉馬車經常有出位言行。(詳看下圖)

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