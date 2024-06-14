青少年自殺｜港大研究指真人接觸處理能有效降低再次自殺機會

近年青少年自殺率上升，青少年身心健康問題備受關注，香港大學社會科學系與聯合醫院合作，找到共40位具自毁行為的青少年進行研究，分為三個組別，當中以義工接觸的組別得到的反饋均為正面，反映，經真人接觸處理的具自毁行為的青少年，能夠有效減低再次傷害自己的機會。



香港大學今日（14日）公佈「具自毀行為青少年離院復康支援：隨機對照研究及實踐」的研究，港大與聯合醫院合作，識別40宗個案，分為三個組別，當中有11人經義工面對面接觸，此組別得到得反應最佳，均顯示再次自毁的傾向低。

港大社會工作及社會行政學系羅亦華表示，2022年因自殺而重新入院的青少年有22.45%；而在2002至2016期間，有127,801宗青少年自毁個案。她亦留意到近年青少年自殺問題愈來愈嚴重，不少個案都需要社工介入，同時亦有防止自殺App的支援。是次研究得出，真人介入的方式在防止青少再次步向自殺的機會更加有效。

她表示，經層層篩選過後，一共有17位義工對具自毀行為青少年進行接觸和溝通，在患者出院後進行初步接觸，然後進行為期兩個月的支援服務，最後在服務終止後需要患者填寫問卷反饋。

羅亦華指，自我傷害行為通常由負面生活事件觸發，包括債務，人際關係衝突等。自毁人士曾受過不同類型的精神及心理社會服務來處理他們的心理健康問題，因此社會的支持在出院後特別重要。