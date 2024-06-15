仁濟4歲女童縫針事故　父親指多項檢查未發現女兒有隱疾

仁濟醫院4歲女童上月（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，醫院稱醫護有跟足程序。女童爸爸早前聯絡《香港01》稱非事實真相，指眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，已就事件報警。



女童爸爸今日（15日）再會見傳媒，立法會議員陳穎欣表示，女童心悅目前仍然危殆，在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，須靠儀器呼吸，不能自住呼吸，大腦也受損，父親黎先生對仁濟醫院事後召開的記者會有質疑，尤其醫院提到醫護將心悅的頭打側縫針說法。



仁濟醫院（資料圖片)

她稱黎先生幾日後已報警，要求成立根源分析委員會，由醫生及專家調查還原真相，要求醫院檢視縫針流程。

心悅父親稱事故摧毀其家庭 心好像插了刀每天都流血

黎先生質疑仁濟醫院為何不將真相公開，強調有醫護按住女兒頭部向下，「點解懷疑我個女有先天性咩病？檢查一大輪暫時無發現」。他又質問是否要排斥所有病，才相信該醫護的所作所為。他哽咽落淚指：「咁美好家庭就咁比佢摧毀咗，係我個心插左把刀，把刀每日都流血。」

黎先生指出，縫針時心悅不斷爭扎，醫護一直將她的頭部按向下，之後心悅無反應，醫護更向其表示：「小朋友乖咗喎」。他稱當時無為意，心只想快些完成治療才以為他習慣了。他情緒激動指醫護又無發現，「最後縫完、包紮好所有野才發現搞成咁。」

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

陳穎欣稱，醫護向黎先生說「小朋友乖咗喎」，印證若醫護確實有將心悅頭打側，不可能看不到心悅的狀況。她又稱黎先生多次找仁濟管理層但未果，之後透過親友才知院方開記者會內容與其所見有極大出入，才報警求助。

黎先生稱，事後2次約見仁濟及瑪嘉烈醫院人員，惟仁濟兩次均稱是符合程序，無助下找警方及立法會議員幫助，「一個咁好家庭畀佢搞壞哂，希望可以為心悅討回公道。」

陳穎欣稱黎先生最初十分相信院方，或因延遲報警令取證困難，她認為事件令人心寒，院方無通知黎先生即開記者會交代，要求醫管局及仁濟醫院成立根源分析委員會，展開獨立調查。

黎先生就事件提出三點質疑，第一是其眼見醫護將其女兒頭部按向下方，院方卻稱有將她的頭部側向右邊縫針；第二認為女兒頭部傷勢不重，縫3針後昏迷，認為仁濟有必要交代醫療流程是否有人為錯誤；第三是家屬兩度想約見仁濟醫院不果，至議員介入才於6月7日首次與仁濟行政總裁會面，也質疑仁濟在未與家屬溝通前開記者會講解事件。

葵涌西區議員陳安妮稱，事件令居民對仁濟醫院服務有所質素，也不時聽到區內居民指仁濟輪候急症時間長、普通科門診預約極難，早前有一名80歲婆婆因不會用「HA GO」找其協助，足足致電了兩日才幫婆婆安排到仁濟醫院看病，要求仁濟提升服務質素，挽回信心。

陳穎欣：心悅頭部現時較腫脹 擔心腦壓有問題

陳穎欣表示，心悅現時頭部較腫脹，擔心腦壓方面有問題。調查方面已交予警方，民事方面本月初已向醫院取排版了解情況，現時密切與警方溝通。她重申仁濟醫院第一時間反應、與黎先生溝通都不理想，認為要開根源分析委員會，檢視整個縫針指引是否足夠。

仁濟醫院開記者會時稱會循女童是否有罕見病進行調查，陳穎欣稱醫院已取DNA調查，但初步檢查無發現任何隱疾。

她指涉事護士再醫務助理據了解已停職，院方清楚承諾無論調查結果如何，涉事兩人不會再進行同類臨床工作。

黎先生表示，醫護按下女兒頭部，用約兩分鐘幫其洗傷口、消毒及縫第一針，當時有問護士為何「手勢咁慢」，要求她快些；之後醫護助理稱「小朋友乖咗」，然後又用約兩分鐘縫第二三針，及包紮傷口，即過程約4分鐘左右。