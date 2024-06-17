大成小學宣布停辦後今天首個上學日　校方阻撓採訪稱下午晤傳媒

孔教學院大成小學日前宣布後年停辦，今（17日）為首個上學日，早上校門外有校方人員阻撓傳媒採訪，校長潘淑嫻稱「驚嚇親啲學生」，並表示今傍晚6時將會舉行記者招待會作交代。



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今早約7時半，大成小學校舍四周見有校方人員護送學生入校門，部分學生由家長接送的學生，亦在半路被校方人員接走。校方人員亦拒絕接受採訪。

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校長潘淑嫻於大門外守侯，並向傳媒表示，她是昨日才知道停辦一事，家長及師生亦毫不知情，指今日下午6時將於該校禮堂召開記招，向公眾交代。

潘淑嫻指停辦乃辦學團體（香港孔教學院）的決定，她本人、部分法團校董會的成員以及校方人員並不知情，今日將會召開教職員會向教師交代。

家長方面，潘指已發出邀請孔教學院回應，若得到回應，將出信告知家長，以及召開家長會。