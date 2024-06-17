浸大學生會前成員騙80萬後稱母患病 官稱不能合理化行為囚25月
撰文：朱棨新
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浸大學生會前成員涉訛稱舉辦活動，騙取學生會 80 萬元，並存入其投資戶口。他早前承認2項盜竊罪。案件今（17日）在九龍城法院判刑，裁判官指，被告求情時稱是家庭支柱且母患重病，承受不少壓力，惟這能合理化其行為，且他盜取的金額不菲，考慮到案底為被告留下污點，及他已償還部份款項，判被告監禁25個月。
盜取浸大學生會80萬
被告姚希縉（ 24 歲，報稱學生），被控於2023年2月20日至5月2日，在香港盜竊兩項據法權產，即分別金額為30萬元；以及50萬元的債項，由恒生銀行有限公司在一個帳號戶口欠香港浸會大學學生會，上述財產由浸大學生會所有。
其中60萬存入證券投資戶口
案情指，被告訛稱獲學生會批准，先後提取30萬元和50萬元的支票，以舉辦活動。警方調查發現， 被告將60萬元涉款，轉入被告的證券行投資戶口。
母向親友借款代還部份款項
辯方今求情指，被告承認因貪心，挪用涉款。被告可以償還22萬元，部份款項由被告母親向親友借款。
官斥被告違反誠信且盜取金額不菲
裁判官判刑時指，從求情信可見被告獲正面評價。被告案發時為家中的支柱，母親亦身患重病，他面對不少壓力，但強調不可因此合理化被告的行為，被告在案中違反誠信，盜取的金額亦不菲。考慮被告認罪和歸還部份涉款，酌量減刑，最終就兩罪判被告25監禁個月，被告並需向浸大學生會賠償22萬元。
案件編號：KCCC1778/2023
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