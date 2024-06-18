監警會投訴警察課首5月接679宗投訴按年跌5%　涉毆打31宗無一屬實

監警會今日（18日）與警務處舉行公開會議，投訴警察課今年首5個月接獲679宗投訴，較前年的712宗下降5%，當中近九成屬於輕微指控，其中「毆打」投訴數字較去年同期上升7宗，達31宗。



投訴警察課高級警司陳憲鈞解釋，當中很大部分為涉及嚴重罪行包括暴力罪行及毒品罪行的被捕人士的指控，而監警會證明屬實的投訴中並沒有任何一宗涉及「毆打」。



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投訴警察課今年頭5個月投訴警察課接獲679宗須匯報投訴，較前年的712宗下降5%，當中630宗93%屬輕微投訴，包括涉「疏忽職守」佔380宗，「行為不當」有241宗，「粗言穢語」有9宗；嚴重指控方面，「毆打」、「濫用職權」分別有31宗及16宗，而「捏造證據」及「恐嚇」分別有1宗。

「毆打」、「濫用職權」及「恐嚇」的投訴均有上升，分別上升7宗、4宗及1宗外，其餘則為下跌及維持不變。首五個月監警會通過643宗「須匯報投訴」，當中有8宗證明屬實，15宗未經舉報但證明屬實，另有13宗並無過錯。

監警會副主席易志明提問時表示，在今年接獲的投訴分類中，「毆打」投訴有31宗，但據他在監警會多年看的調查報告，投訴真的確立的案件是少之又少，他擔心這些數字會影響大眾對警隊的觀感，「覺得警方會唔會好似亂嚟啊，但事實就唔係咁」，因此建議警方想辦法讓公眾了解投訴數字並不等於確立案件的數字。

投訴警察課高級警司陳憲均回應指，今年31宗「毆打」投訴中，有好大部分是來自被捕人士的指控，這些被捕人士多涉及嚴重罪行，如暴力罪行、嚴重毒品罪行等；而他亦指出，在今年首5個月，獲監警會通過的嚴重指控中，並沒有涉及「毆打」的案件，而警方將來會考慮將這些數字加在報告中，讓公眾了解。

此外，沙頭角電子禁區證在去年12月起可以開放網上申請，並在今年6月11日開交予禁區居民及前往邊境禁區採訪的個人訪客。警察總部行動部高級警司梁銘亮表示，系統已處理網上禁區證申請超過121,000宗，佔所有禁區證申請約為74.5%，當中包括全數約72,600張旅遊禁區證。他又指，警方會繼續監察市民使用禁區證的情況，亦會與社區人士緊密溝通，以考慮再調整計劃。

監警會副主席陳振英查詢會否有市民拿了禁區證但沒有進去，浪費了每日的名額，梁銘亮回應時指，現時做法是有需要才會要求市民拿出禁區證檢查，雖然每次檢查警方都有紀錄，但不會要求檢查所有市民的禁區證，故警方難以得知市民申請後有否進入禁區證。

警察總部行動部高級警司梁銘亮。（監警會網上直播截圖）

另一副主席易志明亦追問，現時禁區證屬免費，如有人濫用禁區證，令有需要的市民不可用到名額，警方有何對策。梁銘亮表示，現時沙頭角電子禁區證每日有1300個，當中600個為預留給個人旅客申請及700個團體旅客，而一些特別日子如父親節及端午節亦會增加配額至3000，「不論1300個又好，3000個又好，過去嘅經驗都未試過無。」

監警會成員陳美寳則問到網上申請禁區紙的安全性，梁銘亮表示，除了內部資訊部同事有看過相關系統外，亦有按政府的要求在兩方面包括個人資料保安及電腦的資料保安，邀請到第三方去再檢查系統的安全，相信在防止資料泄漏下已做到盡善盡美。