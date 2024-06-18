今日必看8分鐘｜滑翔傘意外七旬翁不治｜半歲嬰暫托後離奇腦出血

大嶼山滑翔傘意外│救援隊花5小時抬昏迷七旬翁落山 送院後不治

大嶼山昨日（17日）發生滑翔傘致命意外。一名74歲男子利用滑翔傘飛行期間，懷疑被風吹入雲層後失事，掛在樹上未能著陸，隨後失聯。經救援人員搜索近7小時，最終發現事主，但其意識不清醒。此外，由於現場山徑位處於雲層內，視野甚差，加上路面崎嶇濕滑，救援人員需再花逾5小時，至今日（18日）凌晨2時半左右，始成功將事主抬落山，事主由救護車送院時昏迷。在搬運落山期間，救援人員須以自動心外壓機，為事主進行心肺復甦法。最終，經由救護車送院搶救後，在醫院證實死亡。

內地女遊客尖沙咀餐廳食豬扒包鯁喉 昏迷送院情況危殆

兩名女子到尖沙咀樂道一餐廳光顧時，30歲姓高事主疑進食期間鯁喉，陷入昏迷。現場消息指，事主為內地遊客，到餐廳品嚐香港美食，點了豬扒包、生牛肉河、叉燒飯，配搭兩杯凍飲，進食期間疑鯁喉，獲友人拍背協助，並由餐廳職員報警求助。

大角咀八旬保安員遇襲昏迷 警拉住戶及女友人 重案組接手查

大角咀發生傷人案，警方稱，今日（18日）凌晨約3時接獲一名33歲姓林女子報案，指其33歲姓藍女友人在大角咀埃華街99號大同新邨大衛樓地下，疑以手襲擊一名男保安員。警員接報到場，該名85歲姓陳男保安員頭部受傷，昏迷被送往廣華醫院。現場留有血跡，重案組接手調查。

荃灣女子推手推車過路捱的士撞 受傷送院

今日（18日）上午7時許，一輛的士沿荃灣沙咀道右轉大涌道期間，撞倒一名推着手推車的女子。女傷者擦傷手腳倒在地上，由救護車送院治理，現場遺下血迹和雜物。現場消息稱，女子棄用行人天橋，推着手推車沿大涌道馬路邊往海皮方向前行；的士司機年約70歲，警方正調查事故原因。

元朗奪命工傷｜地盤工慘被工字鐵擊斃 八旬老父獨對空屋倍感孤清

元朗蝦尾新村路昨日（17日）下午發生奪命工業意外，60歲地盤工人李坤，慘被吊運中的工字鐵擊斃。同住的八旬老父痛失兒子，坐在客廳愁眉不展，倍覺孤清。

打風不停市｜9.23起實施 李家超：香港沒理由不與深圳、上海看齊

行政長官李家超今日（18日）出席行政會議前見記者，宣布港交所9月23日起實施「打風不停市」新安排。他說深圳、上海的證券市場惡劣天氣下亦維持交易，香港作為國際金融中心「無理由唔睇齊」，相信新安排有助鞏固香港競爭力。

廣東梅州暴雨成災多處山洪山崩 已致5死15失蹤 13人仍受困

受強降水雲系影響，廣東梅州16日多地出現大暴雨局部特大暴雨。截至17日，梅州多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

趁廚師備料尾隨潛入啟晴邨茶餐廳 賊人撬夾萬不果擸兩部電話

餐廳夾萬有被撬痕跡。現場消息指廚師凌晨4時多返回預備食材，不排除賊人尾隨跟入，趁廚師進入廚房工作沒為意，撬收銀機夾萬，只是不成功，最後偷去兩部電話離開。警員到場調查，向職員了解事件。

半歲男嬰暫托嬰幼園 離奇腦出血恐留後遺症 父憂受虐報警求真相

喜獲麟兒，原是舉家齊慶；但對於雙職父母梁氏夫婦來說，笑顏僅維持短短半年，直至6個月大愛子「噴射式」嘔奶，前路便一片迷茫。因夫婦二人為口奔馳，月前將愛子暫託九龍灣一間嬰幼園，詎料愛子於園內待了一個上午後，突然嘔奶、四肢乏力及面色蒼白，送院後發現右腦及眼底出血。在醫院排除基因問題後，醫生不排除他曾被猛力搖晃或受撞擊致傷，梁氏夫婦質疑愛兒在園內遇事或受虐，決定報警追查，奈何園內竟無「天眼」，迄今真相未明。稚子恐留有後遺症，梁父既心痛又自責：「我好內疚，點解會係我哋BB？」

院舍外勞｜業界指人手不穩難提升照顧質素 冀輸入多2000護理員

安老院舍人手短缺問題存在多年，有院舍指，現時行內前線照顧員工陸續退休，欠新人入行，招聘極為困難，同一時間院舍長者體弱的情況愈來愈嚴重，對照顧人手有更大需求，期望輸入更多外勞護理員，以穩定前線人手，提升照顧質素。

遊港被震撼 內地女乘港鐵驚見1事嚇呆

來香港旅遊被震撼？有內地女於小紅書發文表示，她日前來港旅遊乘搭港鐵，結果被1樣事情震驚到，直指「香港下次不敢來了」。帖文引來網民熱議，不少人有共鳴感嘆「太對了」；但也有網民反駁「真煩這些又要去，又吐槽地方的人」、「我不懂你們，去之前不攻略嗎？吐槽香港是成為你們流量密碼了」。