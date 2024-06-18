淘大商場設照顧者茶室　望喚醒公眾對照顧者關注

恒隆「智愛無垠」認知友善計劃於今（18日）開始試行，淘大商場為首個設有照顧者茶室的商場。計劃由恒隆地產及香港基督教服務處合辦，除了設立照顧者茶室、亦提供認知檢測及照顧者諮詢站。社署觀塘區助理福利專員林小娟表示希望此計劃能鼓勵照顧者，並喚醒公眾對於照顧者的關注。



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照顧者茶室設於淘大商場指定餐飲商戶，首批商户為囍記車仔麵、茶舍HI TEA及稻香集團。餐廳會定期為認知障礙症患者家庭提供長者社區暫託服務，並為患者進行認知訓練，香港基督教服務處社工及恒隆地產的義工將會陪伴長者進行訓練；照顧者則可以藉此機會放鬆及與其他照顧者交流。

香港基督教服務處樂暉傲創主任林漢煒指暫托服務時段、預計於下午3時至5時的非繁忙時段，將佔用茶室範圍約一至兩張餐桌，以免影響食肆運作。副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓解釋暫託服務選址只有食肆，因食肆較其他商戶最能讓患者放鬆，又指在食肆一邊用餐，一邊進行認知訓練，「一兩個鐘好快過」。

計劃亦會定期在餐廳内舉辦「照顧者鬆一鬆」活動，讓照顧者免費享用茶點及參與工作坊或護老資訊講座，望減輕他們的照顧壓力。

恒隆地產副董事劉靜雅表示，因社會障礙長者人數上升，照顧者的壓力越來越大，故設照顧者茶室，提供免費長者社區暫託及照顧者休閒活動，紓緩照顧者的壓力。她續解釋，淘大商場座落於九龍東，長者人口比例較高，照顧者茶室能為認知障礙症患者及其照顧者得到應有的支援和服務。

陳頌皓認為社區暫託服務可以為照顧者提供喘息的空間，增加大眾對認知障礙症的認識。

吳婆婆認同照顧者茶室計劃 給予同路人交流機會

現年69歲成為照顧者逾20年的吳映麗表示，平時靠她照顧丈夫起居飲食，更稱：「有時去買嘢都要急急腳返嚟，如果唔係佢就會心急，唔知你去咗邊就驚」。

吳女士指，現在她和丈夫經常到訪香港基督教服務處長者地區中心，與社工熟絡後，丈夫亦不太抗拒，可以在中心上課訓練，比起呆坐家中的日子好。她表示照顧者茶室能給予同路人（照顧者）交流照顧方法的機會，她非常期待。

另外計劃亦設認知檢測及照顧者諮詢站，位於淘大商場第三期一樓，公眾人士亦可接受檢測，檢測共有五條問題， 60歲或以上長者優先。

諮詢站每月會定期提供認知檢測，望能提倡及早預防和及早介入，亦會有社工駐場分享護老服務資訊，有需要人士可以前往網站查詢。