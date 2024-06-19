手搖杯店拖糧陷阱　酒店及餐飲從業員協會籲應徵者謹記簽約

酒店及餐飲從業員協會今（19日）召開記招，交代手搖杯店僱主拖糧陷阱。工聯會黃大仙區區議員莫健榮表示，目前收到3宗手搖杯店拖欠薪酬個案，建議招聘平台擔起社會責任，加強企業監察。協會則呼籲求職者應徵時僅記簽署合同，以保障自己。



協會表示，遭拖糧事主阿晴和阿芷均曾在同一個以M為字首的招聘平台求職，並先後於同一間位於亞皆老街的手搖杯店上班。



酒店及餐飲從業員協會今（19日）召開記招，交代手搖杯店僱主拖糧陷阱。（林幸言攝）

僱主稱身在日本未能支薪 要求轉數出糧被拒

事主阿晴稱本年2月在亞皆老街的手搖杯店上班共五天（合計薪資$2000-$2500），到月尾向僱主請辭。她指自己於3月7日向僱主查問支薪一事，當時僱主表示暫時未能出支票，問她能否等到4月下旬支薪。惟到期依然未收到薪金，阿晴再追問下，僱主稱自己身在日本，離港前未能處理全部支票，聲稱希望從日本寄回支票。阿晴當時向僱主要求以銀行轉帳形式支薪，惟等了數天也未得到回覆，故向勞工處求助。

工聯會黃大仙區區議員莫健榮表示，至今收到3宗手搖杯店拖欠薪酬個案。（林幸言攝）

由於該名僱主未有現身於原定的調停日子，勞工處主任建議阿晴私下再向僱主追討，但僱主卻以阿晴求助勞工處一事轉移話題。其後勞工處介入跟進，僱主終在5月中下旬才支付薪資。

另一名事主阿芷則於本年3月下旬入職，因學業繁忙，只上班了約一星期，合計薪酬約4000元。她稱向僱主查詢薪金時，情況與阿晴一樣，僱主也稱自己身在日本，未能如期支付薪酬。直到4月下旬，阿芷再追問時、僱主又聲稱支票寄失。

直至5月，店方表示可以馬上支薪，並向阿芷索取地址，但仍拖延至該月中旬才收到薪金。與阿晴一樣，阿芷亦曾要求店方以銀行轉帳支薪，惟店方堅持以支票形式處理。

阿晴（右）當時向僱主要求以銀行轉帳形式支薪，惟等了數天也未得到回覆。（林幸言攝）

上班漏打卡 店方不計當日薪酬

阿芷指收到支票後發現薪金比原本少約$600，查問後才知悉自己其中一日忘記於上班時打卡，變相紀錄只有下班時間，無上班時間。因此，店方並沒有支付她當天的薪酬。她引述店方稱：「我點知道你返咗工之後會唔會喺中間嘅時間又出咗去呢？」她要求店方查看閉路電視片段，惟店方稱紀錄只保留3日。

阿芷表示可能店方覺得學生未必有耐性追討欠薪，故亦放棄追回欠薪。

阿芷（左）指、其中一日忘記於上班時打卡、只有下班記錄，被僱主扣除了當天薪金600元。（林幸言攝）

遭投訴店舖被指「慣犯」 梁靜雯籲求職者保存在職紀錄保障權益

酒店及餐飲從業員協會權益幹事梁靜雯指、涉事店舖非初犯，見有討論區帖文曾提及該店有拖欠薪金的習慣，呼籲求職者應徵前可查看該店風評，招聘平台亦須加強監察，設立投訴機制，予求職者遇到相似情況時申訴有門，並把重犯公司或店舖加入黑名單。她亦希望勞工處可多加巡視和改善措施。

阿晴表示自己並無簽署任何合同，只提供住址證明及銀行帳戶，只有口頭協議確定上班日期。

梁靜雯補充，求職者可保存WhatsApp對話及語言，以及支票及轉帳紀錄照片，到勞工處備案，以保障自己。梁稱：「唔好『我相信公司唔會呃我嘅』。」