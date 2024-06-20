大學加學費｜學生嘆「小數怕長計」　劉智鵬：兼職兩三小時能抵銷

消息指，政府擬25/26學年加大學學費，初步計劃分三年加費，每年加幅5%至9%。選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今早（20日）在電台節目表示，加幅數字「溫和」，並指學生可在校園兼職工作數小時有助抵銷加價。中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，連續三年加學費可能令學生感到吃力，認為「小數怕長計」。



政府計劃加學費。（資料圖片）

學生兼職數小時可抵銷加價 可考慮按學科收費

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今早（20日）在港台節目《千禧年代》表示，加幅數字「溫和」，每年加兩千多至三千元，即平均每月加二三百元。他指出，有大學校園內兼職工作，最低工資為60至65元，只要工作兩三小時便能賺回，相信並非大負擔。

他又表示，加幅機制本身停擺了二十多年，若一時加到頂峰9%，相信對市民負擔較大，建議三年後再討論是否沿用該加幅。對於所有學生劃一收費或按學科定價，他認為，有需要考慮，因今非昔比，科目五花八門。例如基於各學科本身成本及發展釐定收費，讀歷史科收費較低，而理科則較高，「你用粉筆定係用機器，兩個成本唔同。」

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬今早（20日）在港台節目《千禧年代》表示，加幅數字「溫和」。（資料圖片／盧翊銘攝）

三年加幅令學生易吃力：小數怕長計

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥在同一節目表示，連續三年加學費可能令學生感到吃力。對於學生在校內兼職抵銷加幅，他認為，學生讀書本身已有不少支出，即使兼職亦可能為幫補家計，認為每個月加幅數百是「小數怕長計」。

職道生涯規劃輔導協會總監崔日雄亦認為三年逐步加幅5%至9%，來追回二十多年一直未有的加幅，會對學生造成較大壓力，認為速度過急。被問及學費加價會否令學生更多考慮到海外升學，他就表示相比之下，本港大學學費仍算便宜，相信未必有直接影響。