樂悠咭｜八間臨時中心協助處理申請　下周一起運作　附地址詳情

政府今日（20日）宣布，為便利60歲或以上香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃），港島、九龍及新界共八間「樂悠咭」臨時申請服務中心將由下周一（24日）起運作，有關地址等詳情見內文。



未滿60歲殘疾人士仍可享用二元優惠

政府表示，由今年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」以享用二元優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通，繼續享用二元優惠計劃，無須申請「樂悠咭」。

政府續指，為協助有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料，八達通卡有限公司將從下周一起至8月31日設立八間「樂悠咭」臨時申請服務中心（位置圖見附件）：

堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）；

禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）；

黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）；

旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）；

大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）；

北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）；

葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）；及

朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）。

服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。市民如需協助申請「樂悠咭」，可於辦公時間內到訪服務中心。政府已加強宣傳，提醒合資格人士盡快申請「樂悠咭」，並善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士和長者申請。

收妥申請文件後四星期內寄出「樂悠咭」

八達通卡有限公司會在收妥申請文件後四星期內寄出「樂悠咭」予合資格申請人。如在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，請致電熱線3147 1388查詢（選擇語言後按0直接與職員聯絡）。八達通公司亦會就資料缺漏的申請向申請人發出短訊或信件跟進，接獲相關短訊或信件的申請人應按照指示盡快回覆及補交資料，否則其申請將不獲繼續處理。

郵寄方式或透過「八達通App」申請

此外，仍未申請「樂悠咭」的合資格受惠人士亦可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請。市民可於「樂悠咭」網頁觀看申請步驟的示範短片及了解紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，作為享用二元優惠計劃的資格證明。政府2022年6月1日起分階段接受65歲或以上（即1956年或以前出生）的香港居民申請「樂悠咭」，至今已收到約130萬份申請，估計約佔合資格申請人數92%。