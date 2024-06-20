休班警涉非禮鄰居7歲女　並稱：好鍾意你咁肥　罪成還柙後判

已婚男警涉於在紀律部隊宿舍內，以檢查煤氣為由進入鄰居單位，非禮屋內的7歲女童，多次伸手摸其胸部及下體，並說：「好鍾意你咁肥。」男警否認指控，辯稱只是在屋內檢查煤氣期間，意外觸碰女童。案件今（20日）於粉嶺法院裁決，裁判官水佳麗指被告稱案發時因兒子受傷而感憂慮，理應將專注力放在兒子身上，他卻如此殷勤擔心女童安危，認為他不誠實，裁定其罪成，還柙至7月5日判刑，期間索取背景報告及事主創傷報告。



被告曾獲頒最佳警員獎

被告梁桂鋒（35歲），被控於2023年9月20日，在葵涌某單位猥褻侵犯女童X。庭上透露，被告在警隊表現屢獲讚賞，曾獲「最佳警員獎」。

被告梁桂鋒。(劉安琪攝)

官認為檢查煤氣是藉口

水官裁決時指，X案發時開不到家門，但因尿急遂向被告求助，被告協助X開門後，聲稱聞到屋內傳出疑似酸味食物的味道，故提出入屋幫X檢查煤氣。但X母作供時表明，平日出門前都會檢查爐灶，水官不相信有食物傳出異味，亦不接納被告為了X安危而進入單位，檢查煤氣只是藉口。

認為X說法只是小孩的表達方式

X庭上承認案發前已對被告印象「差到爆炸」，直言：「我爸爸比佢好100倍。」但否認想「整走」被告。辯方質疑X心懷不軌誣衊被告，但水官認為這只是小孩子的表達方式，不帶惡意，不相信她會陷害被告。

X有即時向母親投訴

另辯方質疑X曾稱案發時「懵咗」，不記得事件細節。惟水官指X當時不明白發生何事，但理解到自己身體被侵犯，即日便向母親投訴，並形容被告是「死變態」。母親經查問核實後才報警，X亦能道出事件始末，並非「懵咗」。

X遭盤問亦無動搖

水官續指，X在庭上堅稱被告案發時曾說：「你好肥啊，我好鍾意你，可唔可以再摸你。」她亦堅稱遭被告侵犯，在盤問下不受動搖，找不到令人懷疑之處。此外，X母供稱X事發後情緒激動，打馬桶發洩，亦與X家中閉路電視聽到的聲音吻合。

被告梁桂鋒在粉嶺法院被裁定罪成。（資料圖片）

醫療報告指被告兒子已康復

至於被告辯稱，案發案發前一週與3歲兒子玩「騎膊馬」時，因手部乏力導致兒子後腦著地，要留院治療，他為此感憂慮，水官認為醫療報告顯示兒子已康復，被告心情未必如他所述般憂慮，他案發時亦沒有理由入X家。

被告多次在樓層走廊徘徊

水官續指，鄰居屋外閉路電視拍到，被告多次在樓層走廊徘徊，既然被告當刻如此擔心兒子，何來心力如此殷勤擔心X的安危？相反被告似是知道自己闖禍了，籌謀如何等待X母回來後大事化小。水官裁定被告不誠實，不接納他稱轉身時意外觸碰X。

官稱執法人員犯案較一般人更嚴重

辯方求情指，被告背景良好，但案發時除了兒子意外，亦在工作上「有啲狀況」致精神緊張，至今仍需尋求協助；事件開端源自X請求被告協助，故他並非有預謀犯案，事件只屬單一情況。水官則說，執法人員犯案，後果比一般人更嚴重。

案件編號：FLCC552/2024