大學加學費　陳國基：加幅溫和　與財赤無關　三年後未有計劃再加

政府今日（20日）公布，八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。目前每年大學的學費為42,100元，至27/28學年，則增至49,500元。



政務司司長陳國基今日表示，大學學費在過去20年沒有調整，期間本港的通脹已升四成，加學費有兩大原則，是溫和及學生可承擔，實際上每個月只加200元學費左右。他又強調，今次加學費與政府財赤無關，三年後未有計劃。



政務司司長陳國基表示，加學費有兩大原則，是溫和及學生可承擔。（資料圖片/歐嘉樂攝）

陳國基會見傳媒時表示，政府十分重視大學教育，必須確保任何合資格升讀大學的學生，都能接受大學教育，由於大學學費在過去20年沒有調整，期間本港的通脹已升四成，政府資助學費比率由八成升至接近九成，因此有必要作出適當調整。

八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。(資料圖片)

陳國基：每個月只是加200元左右

他又指，加學費有兩個原則，是溫和及學生可承擔，未來三年加學費，平均每年5.5%，形容實際上銀碼每個月只是加200元左右。

陳國基指出，政府會為財政困難的學生提供補貼，毋須償還，亦有提供助學金， 足夠支付學費，學生亦可以申請學貸，利息特別低約2%左右，可以攤分15年償還，如果未找到工作，或財政困難可申請延期繳交，每月大約還1100至1200元左右。

他強調，今次調整學費「溫和」，加學費與政府財赤無關，今次只是加三年學費，其後未有計劃。