大學加學費｜各大學稱理解　城大四課程將設獎學金包50萬交流資助

政府今日（20日）公布，八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。城大表示，大學有四個課程將於下學年設獎學金，包括50萬元海外資助交流；中大亦表示會加強學生經濟援助。



政府計劃加學費。（資料圖片）

城大四課程下學年設獎學金 50萬海外資助交流

政府今日（20日）公布，八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。目前每年大學的學費為42,100元，至27/28學年，則增至49,500元。

城大、浸大、科大、中大、教大均表示理解有關決定。城大指，一直致力支援有經濟困難的學生，包括募集額外捐款，確保來自低收入家庭的學生有機會參與海外交流計劃及其他活動。

校方續指，自2024/25學年開始，四個旗艦課程將為透過聯招入學的合資格學生提供獎學金，涵蓋學費、宿費、必然宿位，以及一次性可高達50萬港元的海外交流資助，課程包括獸醫學學士課程、工商管理學士（環球商業）課程、環球精研與科創課程及研究、創新和環球工程課程。

中大：將加強學生經濟援助 教大：適時檢討助學金分配

浸大表示，會繼續從多方面為教學、研究和院校發展籌集資源，特別是為有需要的學生提供經濟上的支援。科大表示，設有不同類型的學生資助計劃供學生申請，亦提供獎學金，不設得獎人數上限，嘉許成績優異，以及在運動、藝術或創新創業等非學術領域有突出表現的學生。

中大表示，分階段逐步上調本港資助大學的學費，是體諒學生的做法，大學將會加強對學生的經濟援助，確保所有合資格學生都享有接受中大優質教育的機會。教大稱，為使學生接受高等教育的機會不會受學費上調的影響，將不斷完善獎學金及助學金的分配、涵蓋範圍、金額等相關機制，並適時檢討。

團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑指，逐步上調資助大學學費是合適方法以支持香港高等教育界可持續發展，5.5%的平均加幅也相對溫和。（資料圖片／盧翊銘攝）

團結香港基金：已平衡市民負擔與財政健康

團結香港基金助理研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑指，逐步上調資助大學學費是合適方法以支持香港高等教育界可持續發展，5.5%的平均加幅也相對溫和，反映政府盡力平衡財政健康和市民負擔能力。他續指，政府應同步增加相關學貸及助學金，並及時評估學貸增幅對於青年的負擔，方能確保青年有平等教育及發展機會。