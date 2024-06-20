廠商會90周年　預告工展會加碼　派總值百萬元現金卷予基層

廠商會即將迎來90周年，商會今日（20日）表示，下半年將會舉辦更多活動，預告工展會將會「加碼」向基層派發更多現金劵，總額可達100萬元；並放置廠商會90周年展覽、以及大型生日蛋糕裝置供市民打卡留念。



此外，廠商會亦會贊助七一回歸賽馬日其中一場賽事、分別舉辦領使酒會、國際論壇；適逢國慶75周年，商會年底亦會再籌辦北京交流團；並在下年舉辦國際汽車展覽。



商會指，適逢今年國慶75周年，亦是商會成立90周年，故在上年帶團訪京時，已獲國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍提議，於工展會擺放展覽，讓入場人士了解廠商會的歷史，以及香港多年來的經濟轉變。

非牟利機構、小型照顧者團體受惠

而在今屆工展會中，工展顯關懷計劃中，撥出更多資源，向基層市民發放現金券，他們可一同享受購物樂趣。

而據商會成員透露，派發現金券總額會從往年的60萬，「加碼」至今年約100萬元；受惠的除了一般非牟利機構，也會物色其他小型照顧者團體，並參照政府扶貧對象作適度協助。

廠商會即將迎來90周年，商會今日（20日）表示，下半年將會舉辦更多活動，當中就包括年底舉行的工展會，將會「加碼」向基層派發更多現金劵，總額可達100萬元。（郭梓謙攝）

贊助七一回歸賽馬日其中一場賽事

廠商會會長盧金榮致辭時指，商會走過的90年間，經歷香港工業化、去工業化以至再工業化的時代；未來亦會配合國家「新質生產力」發展。

盧金榮又提到，過去10年商會已投放約1.5億元作慈善，惠及基層、少數族裔等弱勢社群，日後也會繼續鼓勵工商界「多行惠民之舉」作貢獻。

而除了工展會，今年的慶祝活動亦贊助七一回歸賽馬日其中一場賽事，並在闊別8年後，於8月再次舉辦領使酒會邀請「一帶一路」國家使節參與，又會舉行國際論壇。商會年底亦會再籌辦北京交流團，惟暫時未有確實時間；而在下年，則會籌辦國際汽車展覽。