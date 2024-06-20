今日必看8分鐘｜18歲少女遭Tesla撞斃 ｜元朗居屋預製組件裝錯牆

廣西桂林遭1998年以來最大洪峰 防汛應急響應提升為一級

廣西桂林市防汛抗旱指揮部19日發布通知稱，本月12日到19日，桂林市出現連續性強降水過程，38個氣象觀測站打破建站以來24小時降雨量歷史記錄。

01獨家｜華女非洲遇洪水抱樹12小時求生 斥被酒店遺忘擬跨國維權

「這件事不可能就這麼算了」，今年5月1日，對來自湖北的90後女生劉珈圖而言，注定是永世難忘的一日。當時，正在東非國家肯尼亞旅遊的她，身處於馬塞馬拉一間頗為知名的酒店，可就在半夜，當地遭到幾十年不遇的特大洪水侵襲，而她正正住在地勢最低、受災最嚴重的房間，最後被困足足12小時，期間還要忍受水位上漲、漏電等恐懼，爬到樹上的她稍有差池，後果不堪設想。

影片直擊︱天星小輪煙囪又「噴火」 搭客驚呼：嚇死人！

再有天星小輪航行期間煙囪「噴火」。《香港01》獲得影片，可見今（20日）午3時許，一艘駛往尖沙咀的天星小輪煙囪噴出火光，黑煙飄上半空，泊岸時火舌仍未熄滅。有乘搭其他小輪的乘客離遠目睹，拍低「噴火」過程，有人驚呼「嚇死人！」亦有人回答：「而家少咗喇！」

大埔公路沙田嶺段6車串燒一人傷 部份行車線一度封閉

今日（20日）上午接近8時，大埔公路沙田嶺段往大圍方向有6部私家車相撞，現場一地碎片，多部車的車頭損毀，安全氣袋彈出，其中一部車處於逆線。事件中一人受傷，清醒送院治理。警方正調查事故成因。

天水圍18歲女遭Tesla撞斃｜死者愛畫畫 ig載作品：畫下青春生活

深受同學和老師喜愛的18歲少女張詠嫻，本周一（17日）在天水圍遇車禍，被一輛Tesla撞倒，留醫兩日後不治。死者是應屆文憑試考生，其母校對事件深表傷痛，同學摯友紛紛在網上留言悼念。詠嫻多才多藝，不時參加歌唱比賽，而且熱愛畫畫，開設ig專頁紀錄插畫作品，留言「喜歡畫下青春的生活、現實的生活、校園的時光，活出精彩人生」，為人樂天正面。

天水圍18歲少女遭Tesla撞斃｜父母延續乖女善心 捐器官遺愛人間

本周一天水圍發生嚴重車禍，被Tesla電動車撞倒的18歲少女張詠嫻，留醫兩日延至昨午（19日）不治。詠嫻是父母眼中的「乖乖女」，性格開朗樂觀，熱心幫助朋友，家人打算延續女兒的愛心善心，將其器官捐出遺愛人間。詠嫻與父母和弟弟，一家四口住在天水圍天祐苑。小小斗室載着滿滿的愛，四處都有兩姐弟的獎狀和獎盃；還有一幀幀合照，記錄他們的成長，也印記着家人濃濃的關懷和暖意。

元朗居屋朗天苑預製組件「裝錯牆」 房委會認出錯需修正

正在興建的元朗新居屋朗天苑出現罕有建築錯誤，其中一座有兩個單位的預製組件「裝錯牆」，涉事單位上方已建多一層。房屋署確認出錯，指牽涉的預製外牆並非結構組件，強調不會影響樓宇結構，已責成承建商修正。資深建築測量師何鉅業及結構工程師倪學仁均指，需先拆除涉事單位上方的組件才可修正，又形容事件罕見，估計是地盤吊運及監工出現問題，才導致事件。

朱銘雕塑圍封修繕 當局疑替換圍板 增作品簡介遮蔽「黃雨褸」

十個人，形態各異，但有同一目的地，都在等待進入博物館。這出自藝術家朱銘之手的雕塑作品《人間系列—排隊》自2017年放置在尖沙咀的文化中心外，近期因修繕被圍封，當時圍板張貼了原有完整作品影像，但最近圍板上的貼紙被更換，原本完整的作品影像，因增設灰色底的作品簡介，其中兩名排隊、身穿黃色雨褸的人遭遮蔽，引起網上熱議。

細看中西區微型展 呈現社區點滴 都爹利街煤氣燈、舊式公屋生活

「慶祝香港特別行政區成立27周年—細看中西區模型展」將於明日（21日）起至7月8日在金鐘太古廣場舉辦，屆時共展出22件以中西區為主題的作品，並有9件新作，將中西區的重要地標和特色標誌呈現給公眾，希望能加深社區對香港歷史和發展的認識，並帶動社會各界人士一同積極參與。

復旦大學畢業禮學生揮拳打老師 網傳曾嗆學校「混蛋大學」

6月19日，上海復旦大學法學院的學位授予儀式上，有學生揮拳打老師。目前事件還在調查，警方已介入。據消息稱，該名學生是台灣籍，曾在網上撰文痛罵復旦大學是「混蛋大學」，判學校的交通、建設、制度等，更稱自己會讀復旦大學只是父母的「虛榮心作祟」，但上述消息尚未獲校方證實。

最唔想住香港邊區？港媽指東涌「感覺好差」有5大缺點 網民咁睇

香港哪一區最唔好住？有港媽日前發文，指早前去東涌「感覺好差」，大數居住缺點，包括車費貴「去邊度都遠」、遊客太多、區內是美食沙漠兼餐廳昂貴、空氣污染嚴重，而且「個outlet又唔係平，把幾火」，好奇問大家最不想住香港哪區。有網民認同港媽看法，又列出「屯元天」、將軍澳、深水埗及大澳等，表明不想住，但也有留言提到其實住任何一區都有優缺點，「可能要長時間住先至知道」。