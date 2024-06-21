菲傭確診麻風｜中介：被指引入病患指控失實　非一般驗身能檢測

有新聘外傭的僱主投訴，菲傭到埗一星期後身上出現紅點，隔兩周後確診麻風病。僱主一家三口包括5歲小孩，擔心被傳染，質疑中介公司把關不嚴。被指引入該名菲傭的中介公司發聲明澄清，近日網絡上流傳該公司「引入高傳染病女傭」，相關內容失實。聲明指出，麻風病需在發病才能檢測，且非一般作驗身的化驗所能檢測，有關該公司引入麻風病患的指控，是具有誤導性的陳述，並強調正積極與客戶商討處理方案。



稱需發病時抽取深層皮膚組織檢測

安樂窩僱傭中心的聲明指出，根據向皮膚專科醫生諮詢，要得知確診麻風病，需要在病患發病時，才可以抽取深層皮膚組織檢測是否感染。但麻風病不在包含範圍內，故未能及早發現。公司對事件深表遺憾， 亦深切明白客戶的心情，承諾會盡快與僱主跟進。

因為麻風病已是十分罕有，且需要發病後抽取皮膚組織，交到並非一般作驗身的化驗所才能進行檢測得知結果。然而香港和菲律賓的診所和化驗所，並不提供麻風病的檢測服務。因此，網上對該公司引入麻風病患的指控，是具有誤導性的陳述。

積極與客戶商討處理方案

對於這一個案，該公司正積極與客戶商討處理方案，強調一直秉承著以心為心的信念，願意承擔責任並聆聽專科醫生的建議和診斷，以釋除客戶的擔憂和疑慮。並會安排清潔公司為該位客戶的家居進行一次清潔和消毒。該公司希望通過這份聲明，能夠清楚闡述事實真相，將準確信息傳達給公眾。