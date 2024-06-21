不要解剖妹妹　女童求醫明愛同日亡　哥哥促交染流感報告予死因庭

衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案，死者本周日（16日）發病，本周一（17日）到明愛醫院求醫，同日不治。



女童哥哥鄺先生今日（21日）向《香港01》表示，家人在新聞公報於周二（18日）發布後，才得悉妹妹感染甲型流感死亡，而明愛醫院未有就此通知家人及交代事件；及後家屬曾多度要求院方提供報告，院方仍無交代，家屬再到明愛醫院追問時，得悉院方仍未向死因庭提交報告，惟目前已獲通知有解剖指示，故家屬十分心急，因不想解剖她去研究死因。家屬將會在下周一（24日）在死因庭上訴，若未能取得報告，女童就需解剖。



《香港01》正向院方查詢事件。



衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案。（資料圖片/鄧宇詩攝）

明愛醫院急症室內心臟驟停 院方在呼吸道樣本驗出H3病毒

衞生防護中心本周二公布，一名過往健康良好的八歲女童，在本周日起發燒及嘔吐，周一先後被帶往私家醫生及明愛醫院求醫，及後於明愛醫院急症室出現心臟驟停，同日去世。女童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。

家人看新聞報道始知女童患甲型流感 院方無交代

女童哥哥鄺先生今日（21日）向《香港01》表示，妹妹在本周一中午離世，當時院方並未得悉妹妹死因及對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。不過在周二（18日）新聞公布後，家屬並沒有收到任何通知，亦不知院方曾取呼吸道樣本化驗，院方未有向家屬交代整件事，需透過新聞才得悉消息。

鄺先生說：「我唔明點解我哋自己親人都唔知個情況下，佢哋（院方）知，但唔通知返我哋。」在新聞看見消息時，「一開頭都唔確認係我個妹，睇返啲詳細資料，特徵、日期先知講緊我哋個妹。」他指院方只有通知妹妹有事入院及搶救失敗，家人周一亦在場，但之後就沒有再過聯絡他們。

屬自然死亡須提供足夠醫學文件予死因裁判官考慮

根據衞生署網站，遺體是否須要進行解剖，裁決權在於死因裁判官。如欲向死因裁判官申請豁免屍體剖驗，必須在會見時通知法醫科醫生。一般而言，如醫學上的死因或死亡情況並不明確，死因裁判官不會豁免屍體剖驗。如個案顯示屬自然死亡，則須提供足夠的醫學文件，以協助法醫科醫生就死者醫學上的死因作出意見供死因裁判官考慮。

女童兄長：家人不想解剖去研究死因 稱向院方索報告被推搪

鄺先生認為，當初是因為未知死因才需要解剖，但新聞公報已公布她感染甲型流感，不明為何仍要解剖，而家人亦不想解剖她去研究死因；惟目前已獲通知有解剖指示，家屬將會在下周一（24日）在死因庭上訴，家人多次要求院方提供報告，以供死因庭參考，惟院方「一個推一個」。他表示，家人今再到明愛醫院追問報告時，院方則表示只需向警方交代，並無需向家屬交代，同時又得悉院方仍未向死因庭提交報告。

鄺先生表示，對事件感到憤怒，「唔知點解咁大件事，醫院嗰方面係完全唔同屋企人交代，我哋都擔心，想知咩事……到後尾想問佢拎報告，今日去埋問，佢哋反而一個推一個，明明好簡單一件事，搵返個醫生出嚟話驗完，同我哋講返咩事。」

病人政策連線主席：希望院方可令死者家屬感到釋懷

香港病人政策連線主席林志釉表示，事件對家人來說已很悲傷，希望院方可以盡快提供相關醫學報告予法醫科醫生，就死者醫學上的死因作出意見供死因裁判官考慮，亦可以令死者家屬感到釋懷。他表示，如果因時間緊迫或其他原因未能交文件，亦應與家屬解釋清楚，特別是明愛醫院是一間天主教的醫院，應該更以病人為本，照顧死者家屬感受。