徐子淇父親徐傳順出書講中國五千年歷史　從內地工作經歷講見解

恒基地產兆業集團主席兼董事總經理李家誠外父、前藝人徐子淇父親作家徐傳順早前舉行新書 《 A Basic History of Ancient and Modern China》發佈會，新書內容敘述及分析中國由史前時期至當代的歷史發展脈絡 ，亦包含他於中國內地工作的親身經歷及對中國內地歷史文化的見解 。



徐傳順的《 A Basic History of Ancient and Modern China》包含他於中國內地工作的親身經歷及對中國內地歷史文化的見解 。

據介紹，新書涵蓋秦、漢、宋、元、明、清等重要朝代 ，以至民國及新中國 時期的歷史，並輔以 超過兩百張相片 、圖表及地圖說明 ，幫助讀者更容易理解中國的歷史。書中 每個章節均載有「重大歷史事件」及 「觀察／評論」 部分，提供一個批判性觀點讓讀者 思考。

徐傳順表示，這本書用清晰易懂的風格撰寫， 適合所有對中國歷史感興趣的讀者，尤其希望讓所有不懂漢字但有興趣認識祖先的海外華人，了解中國源遠流長的歷史與文化。

徐傳順表示， 《 A Basic History of Ancient and Modern China》用清晰易懂的風格撰寫， 適合所有對中國歷史感興趣的讀者。

徐傳順曾於內地擔任公司首席審計師及珠寶公司執行董事，過去於內地生活及工作超過18年， 對中國歷史和文化有深刻的了解，同時亦見證中國變遷。 他在退休後用非母語撰寫首本書籍，透過親身經歷和觀察， 介紹中國從古代到當今的豐富歷史。

該書已於各大書局推出，並連續兩個月踞於最暢銷書籍名單 。