23條｜馬俊文犯煽動罪　獲釋前兩天突被撤　指違人權法求覆核

「第二代美國隊長」馬俊文因煽動分裂國家罪成判囚5年，在獄中行為良好獲扣減刑期，原定於本年3月出獄。惟在《基本法》23條生效後，修訂《監獄規則》，馬俊文不能提早獲釋。他上周五（21日）入稟高等法院，申請司法覆核，要求法庭推翻署方的決定，並頒令他可即時獲釋。



申請人為馬俊文，答辯人為懲教署署長。

消息指，涉案男子為外號「第二代美國隊長」30歲的馬俊文。他早前被控今年8月15日至11月22日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。（資料圖片）

獲釋前兩日獲撤銷決定

入稟狀指，馬俊文於本年2月獲告知，將於3月25日獲釋。惟他於本年3月23日知悉，署方已撤銷決定，馬將不能在原定的日子獲釋，直至署方的年度覆核。

委員會不建議馬提早獲釋

馬兩天後以書面抗議該決定，同日獲「犯危害國家安全罪行的在囚人士評審委員會」的回覆，指考慮馬俊文在獄中的行為、更生進度等，認為：「沒有任何資料表明，如果對馬先生給予減刑，馬先生不會不利於國家安全」，並指「綜合上述資料，委員會不信納提早釋放馬俊文不會不利於國家安全，遂不建議把馬俊文的個案轉介予監管釋囚委員會作提早釋放考慮」。

馬質疑修訂的規則違反人權法

馬俊文指，署方根據修訂的規則，撤消原本的決定。馬俊文質疑，修訂的規則未有考慮更生因素，預設相關囚犯不可獲減刑，質疑修訂的規則違反《人權法》的保障。

《維護國家安全法》，即第23條，在2024年3月21日在立法會三讀通過，同月23日生效。(資料圖片)

《維護國家安全法》，即第23條，在2024年3月19日在立法會三讀通過，同月21日生效。(資料圖片)

未有讓馬作辯解

馬俊文續指，署方作決定前，未有讓馬俊文作辯解，其效果卻令馬的刑期延長一年，屬程序不公。

指修訂規則違反人權法

他要求法庭頒令，修訂的規則非「依法規定」和違反《人權法》，署長的決定屬程序不公。除了要求推翻署方的決定，並頒令他即時獲釋，馬俊文亦要求署方作出賠償。

《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》在3月23日刊憲生效，當中修訂《監獄規則》第69條，如某囚犯是因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，則除非懲教署署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則該囚犯不得獲得減刑。

案件編號：HCAL379/2024