觀塘竹藝「浪．岸」展出4個月移除　市建局：早已計劃風季前拆卸

觀塘市中心「自由空間」今年2月展出的大型竹藝裝置「浪．岸」，本月中被拆除，一度引起關注。市建局回覆指，市建局與合作的藝術家在設計階段已考慮天氣因素，一早計劃在風季正式來臨前進行拆卸工作，確保公眾及附近建築物的安全。



市建局又指，計劃於今個年度內推出觀塘市中心發展項目的最後一期招標，將會密切留意物業市場的發展並配合政府賣地計劃，在獲得市建局董事會批准後，適時推出項目，自由空間未來是否繼續開放，會因應招標的時間表及前期建設工作而定。



觀塘市中心「自由空間」今年2月展出的大型竹藝裝置「浪．岸」。（市建局）

位於觀塘市中心自由空間的大型竹藝裝置「浪．岸」早前拆除，市建局回覆指，與合作的藝術家在設計階段已考慮到天氣因素，一早計劃好在風季正式來臨前，由藝術家安排進行拆卸工作，以確保公眾及附近建築物的安全。

小竹於7月與市建局合辦「升級再造」竹藝工作坊

在拆卸裝置時，藝術家也會挑選出部份細小的竹件予以保留，並在7月時與市建局合辦「升級再造」竹藝工作坊供市民參與。

據市建局行政總監韋志成的網誌，竹藝師丁科竣曾分享，竹會因應陽光照射，由最初的青竹色變成金黃色，希望透過這天然特性及其顏色變化，表達觀塘的蛻變。竹藝師也提到，妣竹子紮作成呈波浪形狀的「竹海」，並以「亂紋編」的方式，是想展現層層波浪拍岸的形態。

市建局為每個空間命名並於其網站顯示相關用途，供有意舉辦活動的團體參考。（市建局）

與本地及海外藝術家探討合作展示藝術作品

就自由空間其他空間，市建局指由於本港踏入雨季及颱風季節，最近有部分於自由空間舉行的活動因惡劣天氣須改期進行。

市建局續指，多個團體將於7至8月在該處舉辦合家歡活動，當中包括由港協暨奧委會主辦的「第67屆體育節—城市體育嘉年華」。市建局也正與本地及海外的藝術家探討合作，將來再為觀塘市中心帶來其他展現觀塘特色的藝術作品。

市建局表示，計劃於今個年度內，推出觀塘市中心發展項目的最後一期招標，將會密切留意物業市場的發展並配合政府賣地計劃，在獲得市建局董事會批准後，適時推出項目，而自由空間是否繼續開放，會因應招標的時間表及前期建設工作而定。