47人案｜戴耀廷區諾軒等5初選組織者求情　漫畫家尊子亦到庭旁聽

民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，當中31人認罪，14人經審訊被裁定罪成。屬於初選組織者的5人，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及吳政亨，今（25日）起在西九龍法院（暫代高等法院）進行求情。



警方今早加強法院內外的保安，此外，不少泛民人士及與案相關人士亦有出現，包括罪名不成立的大律師劉偉聰，另除民主黨前主席劉慧卿外，政治漫畫家尊子，亦有到庭。



45名罪成的被告於今天至8月5日，分6批進行求情。被指為初選組織者的被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及「三投三不投」運動發起人吳政亨，今先進行求情。

47人案開始作求情聆訊，政治漫畫家尊子亦有到庭旁聽。(黃文謙攝)

47人案的被告之一，大律師劉偉聰，經審裁定罪名不成立，但律政司早前已表明會就裁決提出上訴，劉今早亦有到法庭。(黃文謙攝)

民主黨前主席劉慧卿亦有到法院旁聽47人案的求情。(黃文謙攝)

警方今早明顯加強保安，並派出不少軍裝及便衣探員到場，出入車輛亦要經檢查。此外，今早亦有不同人士到庭旁聽，包括政治漫畫家尊子。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

47人案中今日求情的5名被告，包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等，由多部囚車押解至法院。(黃文謙攝)

47人案被告今早開始求情，法院外有多名警員駐守，保安嚴密。(黃浩謙攝)

47人案被告今早開始求情，法院外有多名警員駐守，保安嚴密。(黃浩謙攝)

47人案求情聆訊，警方在法院附近明顯加強保安，停泊的車輛亦要檢查。(黃文謙攝)

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

45名被告的判刑日期如下

1. 初選5名籌劃者將於6月25 日求情。

被指為初選組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨，於6月25日進行求情，預計需時3天。

2. 港島區6名被告將於7月2日求情。

袁嘉蔚因參與港島區的初選被控，她開審前已認罪。（資料圖片）

參加港島選區的袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋，於7月2日進行求情，預計需時2天。

3. 九龍東6名被告將於7月5日求情

黃之鋒曾參與九龍東的初選，他開審前已認罪。（影片截圖）

參選九東選區的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來，於7月5日進行求情，預計需時2天。

4. 九龍西及岑敖暉等9被告將於7月10日求情，料需時2天

岑敖暉在開審前已認罪。(資料圖片)

+ 3

參選九西選區的岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲；參加超區的岑敖暉、王百羽；參加衛生服務界的余慧明，於7月10日進行求情，預計需時3天。

5. 新界西8名被告將於7月30日求情

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

+ 2

參選新西選區的朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉，於7月30日進行求情，預計需時3天。

6. 新界東及林景楠等11名被告將於8月5日求情

+ 5

參選新東選區的劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、何桂藍、陳志全、鄒家成 、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林，於8月5日進行求情，預計需時4天。

判刑分三級由3年以下至無期徒刑不等

此外，據悉法官向控辯雙方發出指示，在呈交的書面求情中處理多項議題。如顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，對於首要或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

案件編號：HCCC69、70/2022