47人案｜5初選組織者求情　戴耀廷自覺屬其他參加者　認為應囚2年

民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，45名有罪的被告，首批屬初選組織者的被告，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及吳政亨等5人，今（25日）起在西九龍法院（暫代高等法院）進行求情。法庭先就判刑法律原則作爭拗。由於顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，刑期亦由3年以下徒刑，至最重的無期徒刑不等。



庭上透露，戴耀廷聲稱他屬第三類別「其他參加者」，法官稱相信控方不會接納，並認為若法庭接納，律政司必會上訴，控方即回應指，案中的領導人，應屬第一類別，即「首要分子及罪行重大者」，可判無刑徒刑或10年以上刑期。但代表戴的律師卻認為，法庭應只判戴入獄2年。



45名罪成的被告於今天至8月5日，分6批進行求情。被指為初選組織者的被告戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及「三投三不投」運動發起人吳政亨，今先進行求情。

被告所涉罪行判刑分三級

根據《國安法》第22條，顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，即：第一類別的「首要分子或罪行重大者」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；第二類別為「積極參加者」，判處3年以上10年以下有期徒刑；及第三類別「其他參加者」，判處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

控方同意各被告可分不同等級判刑

控方今早先就判刑的法律原則作出陳詞，指考慮本案遭檢控串謀犯案，加上國安法第22條的刑罰三級制，法庭應考慮三級制下的最低刑期。控方又指即使本案被告被裁定參與同一串謀，但法庭仍可就各被告的參與程度和角色，分開不同等級判處被告。

官指戴耀廷自認為屬其他參加者

法官陳慶偉問，控方會認為什麼被告屬那一類的參與者，控方稱不宜講述其立場，陳官追問為何不宜講其立場，又舉例指，販毒案中也會有被告稱只是負責運送，控方不同意，若有這說法，必然會在庭上表明立場，並強調被告是主謀。陳官叫控方不用即時回應。

陳官續說，戴耀廷聲稱他屬第三類別「其他參加者」，但相信控方不會接納，若法庭以此判刑，律政司也必會上訴，控方回應指案中領導應屬第一類別。

首被告戴耀廷認為他在案中只屬「其他參與者」，認為法庭應判他入獄2年。(資料圖片)

控方認為組織計劃屬首要或罪行動大

法官李運騰問，有被告陳詞指「首要分子或罪行重大者」應是當選進入立法會後，否決預算案的被告，而非初選的組織者。控方指這說法違反常識，強調他們組織計劃，怎會不是「首要或罪行重大者」。

戴的律師著法庭考慮判戴入獄2年

代表戴耀廷的資深大律師黃繼明稱，法庭應就戴的判刑採取三年的量刑起點，考慮其認罪，判處戴監禁2年。

控方引國刑法解釋三級參加者分別

就第22條所列的「首要分子或罪行重大者」、「積極參加者」和「其他參加者」，控方引用《中國人民共和國刑法》釋義及實用指南，認為「首要分子」一類負責組織、策劃和指揮；「積極參加者」為角色主動的參加者；「其他參加者」則為一般參加者。

著法庭先考慮屬那一等級及有否減刑因素

控方又指，法庭應先考慮被告屬三級制中的哪一等級，然後在該等級的範圍內決定量刑起點。法庭繼而考慮案中有否加刑和減刑因素，包括有否國安法第33條中所指的三項減刑類別。

從犯證人屬揭發他人犯罪

第33條第三個減刑類別為「揭發他人犯罪行為，查證屬實，或者提供重要線索得以偵破其他案件的」，控方在法官問及下，同意在案中作供的從犯證人，屬該類別的「揭發他人犯罪行為，查證屬實」，指他們錄取口供，講及他人的犯罪行為，並經法庭確認他們的說法屬實。

今早仍有不少人到庭旁聽，包括政治漫畫家尊子(詳看下圖)

47人案開始作求情聆訊，政治漫畫家尊子亦有到庭旁聽。(黃文謙攝)

47人案的被告之一，大律師劉偉聰，經審裁定罪名不成立，但律政司早前已表明會就裁決提出上訴，劉今早亦有到法庭。(黃文謙攝)

民主黨前主席劉慧卿亦有到法院旁聽47人案的求情。(黃文謙攝)

警方今早明顯加強保安，並派出不少軍裝及便衣探員到場，出入車輛亦要經檢查。此外，今早亦有不同人士到庭旁聽，包括政治漫畫家尊子。

47人案中今日求情的5名被告，包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等，由多部囚車押解至法院。(黃文謙攝)

47人案被告今早開始求情，法院外有多名警員駐守，保安嚴密。(黃浩謙攝)

47人案被告今早開始求情，法院外有多名警員駐守，保安嚴密。(黃浩謙攝)

47人案求情聆訊，警方在法院附近明顯加強保安，停泊的車輛亦要檢查。(黃文謙攝)

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

45名被告的判刑日期如下

1. 初選5名籌劃者將於6月25 日求情。

被指為初選組織者的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨，於6月25日進行求情，預計需時3天。

2. 港島區6名被告將於7月2日求情。

袁嘉蔚因參與港島區的初選被控，她開審前已認罪。（資料圖片）

參加港島選區的袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋，於7月2日進行求情，預計需時2天。

3. 九龍東6名被告將於7月5日求情

黃之鋒曾參與九龍東的初選，他開審前已認罪。（影片截圖）

參選九東選區的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來，於7月5日進行求情，預計需時2天。

4. 九龍西及岑敖暉等9被告將於7月10日求情，料需時2天

岑敖暉在開審前已認罪。(資料圖片)

+ 3

參選九西選區的岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲；參加超區的岑敖暉、王百羽；參加衛生服務界的余慧明，於7月10日進行求情，預計需時3天。

5. 新界西8名被告將於7月30日求情

黃子悅於開審前已認罪。（資料圖片）

+ 2

參選新西選區的朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉，於7月30日進行求情，預計需時3天。

6. 新界東及林景楠等11名被告將於8月5日求情

+ 5

參選新東選區的劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、何桂藍、陳志全、鄒家成 、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林，於8月5日進行求情，預計需時4天。

判刑分三級由3年以下至無期徒刑不等

此外，據悉法官向控辯雙方發出指示，在呈交的書面求情中處理多項議題。如顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，對於首要或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

案件編號：HCCC69、70/2022