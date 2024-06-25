Skytrax排名｜國泰航空當選全球最佳經濟艙、全球最清潔航空公司

國泰航空於 2024 年 Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳經濟艙」以及「全球最清潔航空公司」，同時於「全球最佳航空公司」排名躍升三名至全球第五。國泰集團行政總裁林紹波對於排名上升感到十分鼓舞，未來將提供更優質的服務，預告今年稍後將會推出新爾雅商務客艙、全新特選經濟客艙。



國泰航空於 2024 年 Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳經濟艙」以及「全球最清潔航空公司」，同時於「全球最佳航空公司」排名躍升三名至全球第五。（資料圖片／余俊亮攝）

國泰航空於 2024 年 Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳經濟艙」「全球最清潔航空公司」，同時於「全球最佳航空公司」排名躍升三名至全球第五。國泰亦於AirlinesRatings 上月公布的全球最佳航空公司排名中榮獲第三，較去年上升六位。

國泰航空於 2024 年 Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳經濟艙」。（廖雁雄攝）

國泰集團行政總裁林紹波表示，對於排名上升感到十分鼓舞，成績顯示了國泰在空中或地上的服務，均有顯著的躍進，非常感謝顧客、同事以及大眾在過去一年來的支持及鼓勵。他指，會繼續為顧客在旅程中的每一個細節提供更優質的服務，「國泰航空會繼續推陳出新，積極求進，直至我們成為全球第一。」

國泰集團行政總裁林紹波表示，對於排名上升感到十分鼓舞，成績顯示了國泰在空中或地上的服務，均有顯著的躍進。（鄭子峰攝）

國泰航空在未來三年會陸續推出新機艙產品，包括於今年稍後率會先於波音 777-300ER 客機出現的新爾雅商務客艙、全新特選經濟客艙及煥然一新的經濟客艙。未來國泰亦將為商務客艙及鑽石卡會員提供免費機上無線網絡服務。