飲食界7.1優惠｜觀塘酒家7食客1人免茶費　有餐廳脕上10時後71折

本港餐飲及旅遊業界，為慶祝香港回歸27周年，再次聯合主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2024 」，絕大多數參與商戶在7月1日當天都提供指定食品71折、售71元的套餐、全單71折，包括首次參與的香港富麗敦海洋公園酒店內自助餐。觀塘潮薈軒則提供「7位客人1位免茶」優惠，中環The Sanctum晚上10時後，飲品餐單、單點菜單及酒吧小食才有71折。

部分商戶的優惠更不止在7月1日當天，有些一連七日，小部分則提早至6月底展開，個別商戶更延續至兩周或一個月。

本文將列出優惠類別，讓讀者易於掌握，在七一當天選定一日三餐、甚至五餐的安排。



飲食界公布今年七月一日的食肆優惠詳情。（黃浩謙攝）

（一）全單／自助餐71折

●太興 - 堂食全單71折

●香港富麗敦海洋公園酒店 - 所有餐廳及酒廊的自助餐及自選菜式，71折優惠，需提前預訂

●Playt 咖啡廳 - 自助午餐、早午自助餐、下午茶自助餐及自助晚餐可享有71折

●棕櫚閣西餐廳 - 自助晚餐71折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳提供自助餐71折優惠。（該酒店網頁）

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳提供自助餐71折優惠。（OpenRice圖片）

（二）單點71折

●黑木亭居酒屋 - 全日單點食物71折

●燒肉屋 - 全日單點食物71折

●鮨山月 - 單點及所有飲品/清酒71折

●Jashan Celebrating Indian Cuisine - 單點71折

（三）指定時段71折

●奇華茶室 - 晚市71折

●Porterhouse Seafood & Steak - 午市點選早午餐菜單71折

●Tokyo Joe - 午、晚市單點菜單71折

●Koyto Joe - 早午餐菜單71折

●The Sanctum - 晚上10時後，飲品餐單、單點菜單及酒吧小食71折

Koyto Joe 提供早午餐菜單71折。（OpenRice圖片）

（四）提供$71套餐

●RUD 燒肉

●牛奶冰室

●百份百餐廳

●意樂

●漁樂

●茶泰

▼2024年飲食界七一優惠 參與商戶全部名單▼



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（五）優惠多於一日

●麥當勞 - 厚椰奶鐵$9.9（只限用App），限7月1至7日，下午3至6時

●大家樂 - 冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折後$99，限6月29日至7月1日，及7月6、7日

●海天堂 - 五花茶及茶葉蛋$9.9，限7月1至31日

●泰昌餅家 - 皇牌蛋撻買四個起，每個$7.1，限6月29日至7月1日

●彩福婚宴集團 - 「71回歸尋味家老菜宴」六人餐71折，限7月1、2日晚市，需提早一天預訂

●霸嗎拉麵 - 指定二人餐71折，限6月28日至7月2日

●風雲丸 - 指定二人餐71折，限6月28日至7月2日

●青葉海鮮酒家 - 指定點心、小菜當天71折；套餐71折，限7月1至7日

●燒肉屋 - 全日單點71折，限6月28日至7月3日

●食神麗宮 - 「海味燒鵝鮑魚宴」71折，限6月24日至7月15日

●興運美食 - 指定套餐71折，限7月1至2日

霸嗎拉麵提供指定二人餐71折。（OpenRice圖片）

●以下食店限7月1至3日，指定食品/飲品71折：

Banchan & Cook；COTI；COTI THE BISTRO；Terrace in seaside；喫茶；炑八韓烤；濟州燒肉食堂；冬柏；PHI Coffee & Pancake；Coffee Hwajeon 커피화전；Surasang 수라상；GYOJASANG；SUL JIB 술집；柞木炭家；雪下覓炙；貊炙；焼肉 焰；sips;;lban；炑八韓烤親子餐廳。

麥當勞提供一連七日飲品優惠。（資料圖片／黃浩謙攝）

（六）優惠一個月

●富臨 - 七一回歸宴，限7月1至31日

●陶源 - 回歸宴，限7月1至31日

●大茶飯 - 晚市主餐牌71折，限7月1至31日，平日星期一至五

●茶飯叁少 - 風味涼菜烤魚套餐71折，限7月1至31日

●新齋橋燒肉日本料理 - 日式燒肉特上美國西冷扒71折，限7月1至31日

（七）僅供茶芥優惠

●金明苑酒家 - 全部免收茶錢

●潮薈軒 - 7位客人1位免茶

觀塘潮薈軒提供的優惠為每7位食客，有1位免茶費。（潮薈軒Facebook圖片）

（八）參與商戶的識別標貼

今年參與商戶會在門外張貼下圖的標貼，活動的網址為 www.hksar27.gov.hk/tc/offers.php ，參與商戶詳細名單 在此。

參與七一優惠的食肆，將會貼上這個標誌。（黃浩謙攝）

（九）優惠條款

1. 除特別聲明外，「飲食界 7.1慶回歸優惠活動 2024」推廣日期（「本活動」）為 2024年 7 月 1日。

2. 該活動所有產品、服務均由參與商戶提供並全權負責。各合辦協會並非該等產品及或服務之提供者，亦不對該等產品及或服務作出任何陳述或保證。

3. 該活動之優惠詳情及推廣日期受有關參與商戶之條款及細則約束。各合辦協會及參與商戶保留對任何優惠之詳情或條款及細則作出更改之權利，且恕不另行通知顧客。

4. 該活動之優惠由參與商戶提供。因使用優惠（包括但不限於直接或間接）而造成的損失或破壞，或人身傷害概不負責。

5. 如有任何爭議，參與商戶保留最終決定權。

6.商舖地址及優惠詳情及條款，可致電客戶服務熱線查詢。

（十）主辦機構

●香港飲食業聯合總會

●現代管理(飲食)專業協會

●香港餐務管理協會

●稻苗飲食專業學會

●香港餐飲聯業協會

●香港日本食品及料理業協會

●香港日本料理店協會

●優質旅遊服務協會