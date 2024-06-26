47人案．求情｜戴耀庭稱其計劃並非想推翻港府　只是想爭取真普選

民主派47人涉串謀顛覆國家政權案，有罪的45人開始分批求情。初選組織者之一的戴耀廷，今早（26日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）作求情。其代表律師強調，在《國安法》生效後，戴已無領導角色，戴提出無差別否決預算案，亦非想推翻香港政府，又指戴並無個人得益，只是想爭取真普通，強調法庭不是作道德和政治的判斷，而是處理法律議題，認為不應就戴在控罪前的行為作懲罰和判刑。惟法官並不認同。



首批求情的被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及「三投三不投」運動發起人吳政亨，除吳外其餘4人均認罪，區、趙及鍾均曾在審訊時作供。

戴耀廷求情時稱他並無個人得益，只為想爭取真普選。（資料圖片）

法庭不是作道德和政治判斷

資深大律師黃繼明為戴耀廷求情時強調，本案控罪於2020年7月1日開始，戴於控罪開始前的行為非不合法。雖然當時很多人提出質疑，但黃強調法庭不是作道德和政治的判斷，而是處理法律議題，法庭不應就戴在控罪前的行為，作出懲罰和判刑。

官質疑一年前已寫下的計劃可否算預謀

法官陳仲衡和陳慶偉亦舉例指，若某人有意行劫，他把計劃寫在紙上，一年後才找他人一同行劫，判刑時可否考慮他一年前寫下的計劃，並指行劫早有計劃。黃回應指，法官的例子和本案不同，行劫一直是違法，本案的串謀是在《國安法》生效後才變成違法。

法官陳慶偉稱，不接納黃在控罪前的行為和判刑不相關，亦不接納戴在控罪開始後在案中己沒有角色，或其角色有限的說法。

戴耀廷求情指，初選有數十萬人投票，本身並不違法。（資料圖片）

戴耀廷求情指，初選有數十萬人投票，本身並不違法。（資料圖片）

戴耀廷求情指，初選有數十萬人投票，本身並不違法。（資料圖片）

戴沒參選亦無指揮他人投票

法官李運騰則指，判刑考慮本案的規模時，是否應考慮控罪前的行為，黃繼明回應初選本身不是違法，違法的是無差別否決預算案。初選中共有幾十萬人投票，此事本身也不是違法，法庭判刑不應考慮。黃同意，戴在控罪開始前屬領導的角色，但他在《國安法》生效後已非領導角色。同時，戴沒有參選 ，也不能控制和指揮他人如何投票。黃強調，戴非《國安法》第22條刑罰三級制中的第一類別「首要分子」。

想影響香港政府而不是中央政府

此外，戴於同年7月16日已退出初選。惟三名法官質疑其退出的說法，並指趙家賢供稱於初選後，戴問及民主動力捐款予民研，以進行選前民調一事。黃續指，戴犯案非為個人得益，而是為爭取真正的普選。而當時其計劃非要推翻政府，受影響的只有香港政府，而不是中央政府。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

根據《國安法》第22條，顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，對於首要分子或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；對積極參加者，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加者，處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

案件編號：HCCC69-70/2022