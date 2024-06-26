香港加入東南亞司法網絡 促進打擊嚴重罪行國際情報交流

政府今日（26日）公布近日正式加入東南亞司法網絡，成為該網絡的其中一名成員。東南亞司法網絡在聯合國毒品和犯罪問題辦公室支持下於2020年成立，是一個為便利各司法管轄區成員之間的刑事事宜合作的非正式平台，目標是促進為打擊一切形式的嚴重及有組織罪行的國際合作和情報交流。



香港近日正式加入東南亞司法網絡，促進打擊嚴重罪行、國際合作及情報交流。(資料圖片)

政府發言人表示，除了香港特區外，內地和澳門亦一同加入網絡，發言人又說，能與祖國和澳門一起加入感到十分振奮，並期待國家、香港和澳門特區三地共同為打擊跨境罪案出一分力。

政府發言人表示，特區政府一向致力全面和積極參與國際間的執法合作，並持續與其他司法管轄區建立和擴展法律方面的合作領域。香港作為全球首屈一指的國際金融中心，與全球各地，包括眾多東南亞司法網絡的成員，均維持着緊密經貿聯繫，律政司和警務處亦一直不遺餘力參與國際合作，在打擊跨境罪行方面努力承擔社會責任。

發言人又說、特區政府深切認同東南亞司法網絡的工作目標，相信網絡的協作機制，將有助完善司法管轄區之間的傳統聯絡渠道，提高國際合作的效率和減省所耗時間。

東南亞司法網絡現時有21個成員。除了新加入的中國、中國香港和中國澳門，亦包括澳洲、文萊、柬埔寨、法國、印尼、老撾、馬來西亞、馬爾代夫、蒙古、緬甸、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、大韓民國（南韓）、泰國、東帝汶、美國和越南。