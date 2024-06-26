禁毒｜巡迴展開幕　鄧炳強：毒先驅林則徐銷煙救國開創歷史

「禁毒知識站」巡迴展覽今（26日）開幕，巡迴展覽將以星際為主題，將毒品比喻為外星怪獸，同時展覽中的遊戲亦加入STEM學習元素及電腦遊戲元素，望以輕鬆有趣的方式向參觀者傳遞正確的毒品知識。



保安局局長鄧炳強主持開幕禮時表示，今日是國際禁毒日，而今年亦是虎門銷煙185周年。他指當年禁毒先驅林則徐銷煙救國，為國家以至國際禁毒工作開創歷史；而不論是當年的鴉片，還是現在的新興毒品，它們的禍害都是有史實可鑑，所以禁毒工作絕對是任重而道遠。



「禁毒知識站」巡迴展覽由今日（26日）在中環街市正式開展，並會在6月至10月內巡回香港各個地方。（黃梓霖攝）

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「禁毒知識站」巡迴展覽由今日（26日）中環街市正式開展，並會在6月至10月內巡回香港各個地方，當中包括新港城、奧海城及荃新天地等以傳遞毒品禍害的訊息。

禁毒常務委員會主席李國棟醫生於開幕禮上致辭時表示，毒品對社會百害而無一利。他指濫藥者一旦成癮，便難以戒除，而市民參與販毒、藏毒等其他罪行，更加會自毀前程。他續說，下年禁常會踏入60周年，該會將繼續致力守護市民健康與社會共同抗毒。

巡迴展覽的遊戲亦融入STEM學習元素及電玩遊戲元素，以輕鬆有趣的方式向參觀者傳遞正確毒品知識。另外，巡迴展覽更設有電子屏幕提供毒品禍害、毒品罪行刑責、求助方法等資訊，加深參觀者對毒品問題的了解，亦鼓勵大家向身邊人傳遞健康正確的信息。

鄧炳強稱特區政府在上月已正式加入東南亞司法網絡，未來會聯同21個網絡成員，以加強地區之間的交流合作。（黃梓霖攝）

保安局局長鄧炳強表示，巡迴展覽由今日起至明年初將走入各個商場及大專院校，藉以幫助市民，特別是青少年了解毒品的禍害；而除了預防教育及宣傳工作外，當局致力加強毒品的執行工作，同時為幫助有需要市民，禁毒處亦設有24小時的通話熱線，並提供相關資訊。

另外，鄧炳強又指，特區政府在上月已正式加入東南亞司法網絡，未來會聯同21個網絡成員，以加強地區之間的交流合作，攜手打擊跨境罪行，相信能幫助香港在源頭打擊毒品。他稱禁毒處除了會密切關注最新的毒品形勢外，亦會加強教育及宣傳工作，並寄望各界能攜手合作，將香港打造成無毒城市。