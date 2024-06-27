吳永順將卸任海濱會主席　稱任內作風大瞻：坊間有意見唔等於唔行

「維港係香港嘅卡片。」建築師吳永順在2004年加入共建維港委員會，其後再加入新設的海濱事務委員會，並出任主席至今6年，將於本月底結束任期。回顧任期內的工作，他形容自己作風大瞻，永遠先嘗試每個項目的可能性，再就市民意見作出改善， 「每行一步坊間都會有啲意見，但係坊間有意見唔等於唔行。」



海濱事務委員會主席吳永順形容「維港係香港嘅卡片」。(盧翊銘攝)

任內海濱長廊由19公里延長至27公里

吳永順離任前接受專訪時提到，委員會願景一直是把維港打造成一個朝氣蓬勃、具吸引力、交通暢通以及可持續發展的海濱。他在任期內一直致力推動「還港於民」，海濱長廊的總長度由19公里延長至27公里，增長42%，預計今年底會延長至29公里。

他回想任期內不同時段，市民對於海濱的概念慢慢改變。他憶述，之前市民只會使用海濱休憩、跑步、釣魚，當時曾建議加入商業活動，但有意見認為海濱為公共用地，作商業用途不太合適。但隨着海濱用地增加，市民對海濱概念慢慢改變，「佢哋緊係唔想每一塊地都一樣啦。」

吳永順亦以「循序漸進」的方式在不同海濱加入不同元素，各持份者亦開始看到海濱發展的可能性。

吳永順：我哋唔再坐喺度不停開會

他指近年海濱發展迅速，所有都是與市民互動的成果，「我哋唔再坐喺度不停開會，好多嘢係海濱做咗出嚟，係市民話畀我哋聽鍾意咩，唔鍾意咩，有咩可能性。」他在任內採用了「先駁通、再優化」的管理模式，以最快速度駁通海濱長廊，留白部分海濱空間，該空間的運用靈活，可以用作演唱會場地、市集、觀看煙花、藝術裝置，「一路同社會互動，一路睇市民反應，我哋可以快速回應，咁樣模式做海濱工作嗰效果好好。」

「段段有特色」管理模式

吳永順表示，任期內行事作風大瞻，會先嘗試每個項目的可能性，再就市民意見作出改善， 「每行一步坊間都會有啲意見，但係坊間有意見唔等於唔行。」社會對每個項目都有不同的意見，他指社會很難達成共識，不如傳統的管理模式，先達成共識再作出行動，吳永順反而選擇「段段有特色」的管理模式，每段海濱均有特色的項目，例如部分可以踩板、遛狗、打卡，以滿足不同市民的需要，「海濱係一個實驗室。」

延展共8公里海濱長廊 難忘卑路乍灣海濱長廊項目

吳永順任期內延展了共8公里的海濱長廊，他指難忘卑路乍灣海濱長廊的項目，因為是第一次在此場地嘗試「先駁通，再優化」的管理模式。卑路乍灣海濱長廊活動平台放置長椅，場內亦放置了可移動卡板，市民可以隨意拼湊組合。他指原本有意見擔心， 市民把不斷地移動卡板會令卡板容易損壞，但最後發現「嗰個場係最多歡笑聲」，因為使用者可以發揮創意拼湊卡板。

+ 2

海濱一直是市民休息的好地方，吳永順指，原本已預計了任期內可以延展約8公里的海濱長廊，「意料之外係想像唔到啲人係可以咁開心。」他憶起，之前有一次在餐廳食完飯，收銀員對他說，認得他是有份建立海濱的人，感謝他在銅鑼灣建立了海濱，令他放工後，有個地方可以休息、減壓，「嗰一刻你唔好話你會唔開心，你唔好話你會唔感動。」

吳永順指，原本已預計了任期內可以延展約8公里的海濱長廊，「意料之外係想像唔到啲人係可以咁開心。」(盧翊銘攝)

在香港海濱領域工作多年的吳永順形容，維港為香港的卡片，屬於全香港市民，應該要令市民愛上維港。他指，現在市民對海濱的想像更多元化，對海濱事務委員會而言是一個機會，建立更多不同的可能性，但在作出新嘗試時亦需管理風險。

發展局建議修訂《保護海港條例》不再一刀切禁止所有維港的填海工程，吳永順認為是一個鬆綁的做法，令海濱連接性提高，亦能使市民更能享用到海濱設施。